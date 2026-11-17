Dve evropski preizkušnji, dve zmagi ACH Volleyja, dvakrat je bil avtor zaključne točke Rok Bračko. Na Nizozemskem pri Orion Stars za končnih 3:0 v nizih, na terenu Tivolija za končnih 3:2 in napredovanje v zadnji krog kvalifikacij Lige prvakov. V Bakuju bi moštvu do osnovnega cilja, uvrstitve v skupinski del tekmovanja, kjer že čakajo Galatasaray, Berlin in Panathinaikos, izdatno lahko pomagal ravno 22-letni športnik iz Hoč, ki se je dobro zlil z novim delovnim okoljem.

15 točk v Doetinchemu, 23 v Tivoliju, od tega osem doseženih z asom. Izjemna statistika mladeniča, ki je še leta 2020 v paru z Rokom Možičem veljal za obetaven dvojec, ki bi lahko nekega dne zastopal Slovenijo na olimpijskih igrah v odbojki na mivki. A Bračko je ostal zvest dvorani, nagrade so sledile, izkušnja v Franciji je bila dobrodošla, vrnitev v domovino in oblačenje dresa oranžnih zmajev je priložnost, ki jo je pograbil z obema rokama.