Med najboljšimi 100 na teniški lestvici spet dve Slovenki

Kaja Juvan je nazadnje zmagala v prvem krogu turnirja WTA 250 v kitajskem Džiudžjangu. V uvodnem krogu je premagala Američanko Claire Liu, v nadaljevanju turnirja pa nato izgubila proti Američanki Alycii Parks. Uvrstitev v drugi krog ji je prinesla skok po lestvici. Na Kitajskem je nastopila tudi Veronika Erjavec, ki pa je izpadla v prvem krogu turnirja WTA 250 v Hongkongu.
Tamara Zidanšek, ki je turnirsko sezono predčasno končala, je izgubila šest mest in je po novem na 164. mestu. Na vrhu lestvice ni sprememb v primerjavi s prejšnjo. Na prvem mestu je Arina Sabalenka. Za Belorusinjo sta na drugem in tretjem mestu ostali Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauff.
Medtem ko najboljše igralke nastopajo na finalnem turnirju sezone WTA v Rijadu, pa Slovenke od 14. do 16. novembra čaka nastop v pokalu BJK. Za slovensko žensko reprezentanco bodo v Indiji nastopile Kaja Juvan, Veronika Erjavec, Tamara Zidanšek, Dalila Jakupović in Nika Radišić.
