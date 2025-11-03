Svetli način
Med najboljšimi 100 na teniški lestvici spet dve Slovenki

London, 03. 11. 2025 12.31 | Posodobljeno pred 5 minutami

STA
Na najnovejši svetovni teniški lestvici WTA sta v prvi stoterici spet dve Slovenki. V klub prvih 100 igralk na svetu se je vrnila Kaja Juvan, leta 2022 že 58. igralka na svetu, ki je pridobila pet mest in je s 97. mestom spet slovenska številka 1. V prvi stoterici je tudi Veronika Erjavec, ki je ubranila najboljšo uvrstitev kariere ter ostaja na 98. mestu.

Turnir WTA 125 v Tivoliju
Turnir WTA 125 v Tivoliju FOTO: Damjan Žibert

Kaja Juvan je nazadnje zmagala v prvem krogu turnirja WTA 250 v kitajskem Džiudžjangu. V uvodnem krogu je premagala Američanko Claire Liu, v nadaljevanju turnirja pa nato izgubila proti Američanki Alycii Parks. Uvrstitev v drugi krog ji je prinesla skok po lestvici. Na Kitajskem je nastopila tudi Veronika Erjavec, ki pa je izpadla v prvem krogu turnirja WTA 250 v Hongkongu.

Tamara Zidanšek, ki je turnirsko sezono predčasno končala, je izgubila šest mest in je po novem na 164. mestu. Na vrhu lestvice ni sprememb v primerjavi s prejšnjo. Na prvem mestu je Arina Sabalenka. Za Belorusinjo sta na drugem in tretjem mestu ostali Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauff.

Veronika Erjavec
Veronika Erjavec FOTO: Profimedia

Medtem ko najboljše igralke nastopajo na finalnem turnirju sezone WTA v Rijadu, pa Slovenke od 14. do 16. novembra čaka nastop v pokalu BJK. Za slovensko žensko reprezentanco bodo v Indiji nastopile Kaja Juvan, Veronika Erjavec, Tamara Zidanšek, Dalila Jakupović in Nika Radišić.

Kaja Juvan Veronika Erjavec lestvica WTA
Mednarodni atletski zvezi ukradli poldrugi milijon evrov

