Med najboljšimi 100 na teniški lestvici spet dve Slovenki

Kaja Juvan je nazadnje zmagala v prvem krogu turnirja WTA 250 v kitajskem Džiudžjangu. V uvodnem krogu je premagala Američanko Claire Liu, v nadaljevanju turnirja pa nato izgubila proti Američanki Alycii Parks. Uvrstitev v drugi krog ji je prinesla skok po lestvici. Na Kitajskem je nastopila tudi Veronika Erjavec, ki pa je izpadla v prvem krogu turnirja WTA 250 v Hongkongu.

Tamara Zidanšek, ki je turnirsko sezono predčasno končala, je izgubila šest mest in je po novem na 164. mestu. Na vrhu lestvice ni sprememb v primerjavi s prejšnjo. Na prvem mestu je Arina Sabalenka. Za Belorusinjo sta na drugem in tretjem mestu ostali Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauff.