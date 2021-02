Med nominiranci za nagrade laureus tudi Pogačar

Zaradi koronske krize bo letos izbor potekal nekoliko drugače, nagrade pa bodo podeljevali na individualnih virtualnih dogodkih. Imena nagrajencev bodo razkrili maja.

V najprestižnejših kategorijah za športnika in športnico leta so nominiranci atleta Joshua Cheptegei iz Ugande in Šved Armand Duplantis, britanski dirkač Lewis Hamilton, ameriški košarkar LeBron James, poljski nogometaš Robert Lewandowski in španski teniški igralec Rafael Nadal ter nizozemska kolesarka Anna van der Breggen, italijanska smučarka Federica Brignone, kenijska atletinja Brigid Kosgei, japonska teniška igralka Naomi Osaka, francoska nogometašica Wendie Renard in ameriška košarkarica Breanna Stewart.