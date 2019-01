Med osmerico v pokalu Challenge kar dve slovenski ekipi

Odbojkarice novogoriškega Gen-I Volleyja in kamniškega Calcita so se namreč uvrstile med osem najboljših v tretjem pokalnem tekmovanju, pokalu Challenge. Kamničanke, ki so tik pred novim letom osvojile slovensko pokalno tekmovanje, so na povratni tekmi v Nemčiji sicer izgubile z Aachnom z 2 : 3, a dva osvojena niza sta bila dovolj za napredovanje. Varovanke trenerja Gregorja Rozmanaso namreč na prvi tekmi doma zmagale s 3 : 1.

Ob tem je pomembno, da se je kamniška vrsta, ne prvič, vrnila po zaostanku že dveh nizov. Gostiteljice so namreč dobile uvodna niza, a je nato sledil popoln preobrat in peti niz praktično ni odločal več o ničemer. Največ točk za Calcit sta prispevali Lucille Charuk 23 (od tega 8 z blokom) ter Olivera Kostić 19.

Primorke opravile z Madžarkami

Novogoriške odbojkarice, ki so prvo tekmo na gostovanju proti madžarskemu Vasasu izgubile po petih nizih, so odlično krenile v tekmo in povedle z 2 : 0 v nizih. Tudi izgubljen tretji niz pa vrste Vasje Lipicerja Samcani vrgel s tira. V četrtem so gostiteljice znova zagospodarile na igrišču in ob učinkoviti igri Lane Ščukaprišle do tako želene zmage in napredovanja v četrtfinale.

Ščuka je dosegla 19 točk (ob odličnem, kar 55-odstotnem sprejemu), Mirta Velikonja Grbacpa jih je dodala 15 (pet z bloki). V gostujoči vrsti je zadnja niza odigrala tudi slovenska reprezentantka Darja Erženin dosegla osem točk. V četrtfinalu, ki bo v prvi polovici februarja, se bo Calcit pomeril z italijansko Monzo, novogoriški Gen-I pa bo izzival švicarsko ekipo Kanti Schaffhausen.