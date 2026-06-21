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Med ovinki 'letel' s 145 km/h: Stankovič pokoril Gorjance

Novo mesto, 21. 06. 2026 16.26 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.P. D.S.
Vladimir Stankovič (FB)

Po 23 zavojih in 278 višinskih metrih je na legendarnih Gorjancih znova odmevala slovenska himna. Med 88 prijavljenimi vozniki je bil najhitrejši Vladimir Stankovič, ki je premoč nakazal že na treningih in jo nato potrdil še v obeh tekmovalnih vožnjah. Na eni najstarejših avtomobilističnih preizkušenj v Sloveniji je med domačimi tekmovalci znova blestel tudi Milan Bubnič, ki je prišel do pete zmage v letošnjem državnem prvenstvu.

Gorsko-hitrostna dirka (GHD) na Gorjancih, ena najstarejših in najbolj prepoznavnih avtomobilističnih preizkušenj v Sloveniji, je tudi letos privabila številno konkurenco. Na startni listi je bilo kar 88 prijavljenih voznikov, ki so se pomerili na 4,3 kilometra dolgi progi. Tekmovalce je na poti do cilja čakalo 23 zavojev.

S športnim prototipom wolf GB08 thunder je bil Vladimir Stankovič na hitri zaviti trasi ceste proti Gorjancem razred zase in slavil v absolutni konkurenci na tretji letošnji gorskohitrostni dirki v Sloveniji. Najhitrejši je bil v obeh tekmovalnih vožnjah, ovinke pa je premagoval s povprečno hitrostjo 145 km/h.

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Stankovič je v cilj pridrvel s 4,7 sekunde prednosti pred Poljakom Karlom Krupo (Škoda Fabia CT). Slovensko čast pa je med avtomobilisti reševal skupno tretji Milan Bubnič (Lancia Delta), ki je kljub tehničnim težavam na treningih še petič v letošnji sezoni ostal nepremagan v slovenskem državnem prvenstvu.

Tudi tokrat se mu je najbolj približal Matevž Čuden s Porschejem GT3 cup, ki je tudi njegov najresnejši konkurent v prvenstvu. Tretje mesto je osvojil Anže Dovjak.

Napeti boji tudi po posameznih razredih

V razredu 2 je zmago slavil Matevž Čuden, ki je za seboj pustil Anžeta Dovjaka in Sanjo Smrdelj (Yugo Integrale). Smrdeljeva je bila obenem najhitrejša med voznicami.

V razredu 3 je prepričljivo zmagal Fahrudin Dolić (Peugeot 308 TCR). Pred Davorjem Ivičem (Nissan 200X) si je privozil kar 14 sekund prednosti, tretji je bil Martin Jeršin (Alfa Romeo 155 Quadrifoglio).

Milan Bubnič
Milan Bubnič
FOTO: Bubnič

V razredu 4 je bil najhitrejši Klemen Kovačič (Citroën C3 Rally2), ki je za več kot šest sekund prehitel Primoža Kavška. Tretje mesto je osvojil Nejc Trček (Mitsubishi Lancer), tik za njim pa je končal Boštjan Baša (Renault Clio RS).

Napet boj so spremljali tudi v razredu 5A. Po prvi vožnji je imel Alojz Udovč (Renault Clio R3) zgolj tri stotinke sekunde prednosti pred Markom Grljem (BMW 120i), v drugi vožnji pa je razliko povečal na 2,4 sekunde. Tretji je bil Matija Brunskole (Renault Clio Cup), ki je dosegel svoj najboljši letošnji rezultat.

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V razredu 5B je temelje za zmago z izjemno prvo vožnjo postavil Erik Maglica (Škoda Fabia). Na koncu je imel 5,7 sekunde prednosti pred Majo Šketelj (Peugeot 206), tretje mesto pa je osvojila Maša Eržen (Peugeot 306).

Med starodobniki je bil najuspešnejši Domen Popek (Fiat X1/9), ki je za več kot 13 sekund prehitel Martina Črtaliča (BMW M3). Tretji je bil Matjaž Korošec (BMW 325i).

Po poletnem premoru se bodo gorski dirkači naslednjič pomerili na legendarni dirki nad Ilirsko Bistrico.

Gorjanci ostajajo ena od zibelk slovenskega avtomobilizma

Na Gorjancih so skozi desetletja nastopali številni velikani slovenskega in nekdanjega jugoslovanskega avtomobilizma, med njimi tudi Dušan Djaniš, Aleš Pušnik, Dušan Kermavner, Alojz Pavlič, Drago Regvart, Stojan Pirjevec, Slavko Dekleva, Matjaž Tomlje, Mišel Zupančič, Samo Valant, Igor Dekleva in prav letošnji zmagovalec Vladimir Stankovič.

Dirka na Gorjancih ima posebno mesto v zgodovini slovenskega avtomobilskega športa. Prvič so jo pripravili že 17. junija 1951, s čimer sodi med najstarejše avtomobilistične prireditve v Sloveniji.

Po vrnitvi v koledar konec 60. let prejšnjega stoletja je postala del državnega prvenstva nekdanje Jugoslavije, nato pa po prepovedi cestnega dirkanja leta 1973 za več let izginila. Ponovno so jo obudili v začetku 90. let, po osamosvojitvi Slovenije, ko je postala ena osrednjih dirk slovenskega državnega prvenstva.

Po krajši prekinitvi po letu 2008 se je dirka leta 2011 vrnila v koledar.

ghd gorjanci gorska hitrostna dirka

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