Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Drugi športi

Med plavanjem čez Bospor izginil ruski plavalec

Istanbul, 25. 08. 2025 14.16 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
3

Devetindvajsetletni ruski plavalec Nikolaj Svečnikov je v nedeljo izginil med tradicionalnim letnim plavanjem čez Bosporski preliv, so sporočili organizatorji preizkušnje Bosphorus Cross-Continental Swimming Race. Gre za preliv, ki Evropo loči od Azije in deli velemesto Istanbul na dva dela.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ruski plavalec se je udeležil 37. izvedbe te priljubljene 6,5-kilometrske dirke, ki je zahtevna zaradi močnih tokov, ki tečejo skozi ožino med Azijo in Evropo. Sodelovalo je več kot 2800 plavalcev iz 81 držav.

"Tesno sodelujemo z obalno stražo in policijo, da bi osvetlili ta incident," je v izjavi sporočil Turški olimpijski komite (TMOK) in potrdil, da so bili "uveljavljeni najvišji varnostni standardi".

"Dirka se konča dve uri po tem, ko zadnji plavalec vstopi v vodo. Na koncu je bila preverjena celotna proga in ugotovljeno je bilo, da v vodi ni več nobenega plavalca," je dejal. Med dirko je promet s čolni in tovorom prekinjen.

Bospor povezuje Črno morje z Marmarskim morjem in prek Dardanel z Egejskim in Sredozemskim morjem.

plavanje Nikolaj Svečnikov bospor
Naslednji članek

Đoković prek Tiena brez težav napredoval v drugi krog

SORODNI ČLANKI

Pred 28 leti izginil med snežnim neurjem, taleči ledenik zdaj razkril njegovo truplo

Golobi izginjajo iz parkov: gre za preprodajo na črnem trgu?

Zakaj je nemška pohodnica sploh zapustila avto, v katerem je imela vodo in hrano?

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
25. 08. 2025 15.25
In?
ODGOVORI
0 0
traparija
25. 08. 2025 15.02
-1
zbežal z fronte ? dezerter ?
ODGOVORI
2 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1137