Med plavanjem čez Bospor izginil ruski plavalec

Ruski plavalec se je udeležil 37. izvedbe te priljubljene 6,5-kilometrske dirke, ki je zahtevna zaradi močnih tokov, ki tečejo skozi ožino med Azijo in Evropo. Sodelovalo je več kot 2800 plavalcev iz 81 držav.

"Tesno sodelujemo z obalno stražo in policijo, da bi osvetlili ta incident," je v izjavi sporočil Turški olimpijski komite (TMOK) in potrdil, da so bili "uveljavljeni najvišji varnostni standardi".

"Dirka se konča dve uri po tem, ko zadnji plavalec vstopi v vodo. Na koncu je bila preverjena celotna proga in ugotovljeno je bilo, da v vodi ni več nobenega plavalca," je dejal. Med dirko je promet s čolni in tovorom prekinjen.

Bospor povezuje Črno morje z Marmarskim morjem in prek Dardanel z Egejskim in Sredozemskim morjem.