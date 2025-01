'Med tekmo smo želeli popraviti določene stvari, a bilo je še slabše'

Obračun 10. kroga kroga rokometne Lige prvakinj bo šel hitro v pozabo. Šok terapija po menjavi trenerja, Dragana Adžića je zamenjal Španec Ambrosio Martin, tudi po drugi tekmi ni prinesla učinka. Še več, Krimovke so na gostovanju v romunski prestolnici pretrpele enega hujših porazov v zgodovini sploh. Dvakratne evropske klubske prvakinje so izgubila za kar 13 golov. šestega mesta pa se bodo borile v osmini finala s tekmicami iz skupine B. A sezone še ni konec, nič ni izgubljenega. Naslednji izziv že trka na vrata. V naslednjem krogu bodo Ljubljančanke v nedeljo gostovale pri norveškem Storhamarju. Prenos bo na Kanalu A in VOYO.

Skromnih osem zadetkov v prvem polčasu in visok poraz (36:23) proti CSM Bucuresti je pomenil, da so Ljubljančanke romunsko prestolnico zapustile sklonjenih glav. Krimovke so izgubile že šestič zapovrstjo in imajo še naprej osem točk po štirih zaporednih zmagah za uvod tekmovanja. Bukarešta je na drugi strani prehitela ljubljansko zasedbo in prekinila niz štirih porazov v nizu.

Ambrosio Martin je po prvezemu FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Na Krim za zdaj trenerska menjava, Črnogorca Dragana Adžića je pred drugim delom sezone nasledil Ambrosio Martin, še ni delovala. Tudi na drugi tekmi pod vodstvom nekdanjega trenerja Györa in španske reprezentance je izgubil in je po najhujšem porazu to sezono v vse težjem položaju v skupini A. Pred tekmo se nam je še zdelo, da lahko osvojimo ti dve točki. Ampak od prvih minut smo videli, da to ni naš dan. Verjeli ali ne, ne vem, kaj naj rečem. Le to, da mi je res žal za našo današnjo predstavo," je za uradno klubsko spletno stran dejal močno razočarani novopečeni strateg Ljubljančank.

"Med tekmo smo želeli popraviti, oziroma korigirati določene stvari, a je bilo vse skupaj samo še slabše. Opazno je bilo, da sta na parketu dve povsem raz6lični ekipi," je še priznal Španec na klopi serijskih slovenskih prvakinj. Do konca so ostali še štirje krogi, prvi zasedbi si bosta zagotovili neposredno uvrstitev v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa se bodo borile v osmini finala s tekmicami iz skupine B.