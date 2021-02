Mednarodna kolesarska zveza z nekaterimi 'revolucionarnimi' ukrepi

Pravili glede metanja smeti in dodatne ekipe na največjih tritedenskih dirkah, ki sta se prav tako znašli v novem pravilniku, sta poželi odobravanje v kolesarski karavani. Uci bo namreč od 1. aprila precej bolj striktno kaznoval tiste, ki bodo zunaj za to označenih območij metali smeti na ali ob cesto. Na tritedenskih dirkah pa bodo dovolili nastop še eni dodatni ekipi, s čimer bo zasedba na startu Gira, Toura in Vuelte številčnejša za 23. ekipo. Krovna kolesarska zveza pa je zavoljo varnosti prepovedala dva načina vožnje. Prvi je agresivna drža oziroma sedenje na okvirju kolesa s poganjanjem ob spustih, po čemer je zaslovel Slovenec Matej Mohorič. V kolesarski karavani je ta slog namreč poimenovan kar "Mohoričev položaj", kot navaja L'Equipe. Obenem bo prepovedano tudi naslanjanje oziroma opiranje na sredino krmila s podlaktjo, z izjemo vožnje na čas. "Ti položaji morda ne predstavljajo nevarnosti za profesionalne kolesarje, precej bolj nevarna pa sta za amaterje in mlade kolesarje, ki želijo največje zvezde tega športa posnemati. Tisti, ki vozijo na ta način pred glavnino, tvegajo zdravje tudi ostalih. Moramo biti vzorniki mladim," je po uvedbi pravil dejal Gianni Bugno, predsednik sindikata profesionalnih kolesarjev. Na pogajanjih z Ucijem in drugimi deležniki pri pripravi pravilnika sta sodelovala Italijan Matteo Trentin in Belgijec Philippe Gilbert.