Mednarodna SPORTO konferenca se vrača v Ljubljano kot "stadionska" izkušnja

Program SPORTO konference ponuja 360-stopinjski vpogled v trende v industriji. Študije primerov, razprave in poglobljeni intervjuji 1:1 z vsebino na križišču področij s poudarkom na sponzorski strategiji in aktivaciji, grajenju in trženju znamk v športu, digitalni komunikaciji in inovacijah, olimpijskem marketingu, vključevanju navijačev in drugih specifičnih tem s stično točko – izkoriščanjem komunikacijske in komercialne moči športa. Letošnja agenda vključuje aktualne tematike v luči okrevanja po pandemiji, prepletanja fizičnega in virtualnega, kreiranja in distribucije vsebin ter sponzorskih trendov in izzivov, tudi z vidika trajnosti.

Začela se bo nadvse optimistično. Matt Rogan, dolga leta prvi mož podjetja Two Circles, dvakratne britanske športne agencije leta, bo z nazornimi primeri iz profesionalnega športa, blagovnih znamk in novih tehnologij predstavil izzive v panogi, ki je šla pred kratkim skozi najbolj črno obdobje, zdaj pa jo po mnenju Rogana čaka zlata doba. Katie Matthews iz agencije Little Dot Sport bo predstavila, kako naj imetniki pravic in njihovi sponzorski partnerji kar najbolje izkoristijo digitalne vsebine in kako lahko spodbudijo rast svojih družbenih medijev ter digitalnega občinstva. Tudi Richard Petrich, generalni direktor Value of We, bo prisotne skušal popeljati v digitalno okolje, bolje rečeno v metavesolje. Prek Patricka Hasletta, direktorja specializirane irske agencije Impact 3 Zero, se bodo prisotni poglobili v pozitivno prihodnost organizacij in ostalih deležnikov v športu, ki so se že bili pripravljeni zavezati trajnostnemu razvoju.