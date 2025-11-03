Mednarodni atletski zvezi ukradli poldrugi milijon evrov

Eden od zaposlenih je zapustil organizacijo, še preden so odkrili krajo, pogodbo z drugim zaposlenim in s svetovalcem pa so pri Svetovni atletiki prekinili po notranji preiskavi. Primer so predali pristojnim sodnim organom v kazensko preiskavo, so sporočili iz krovne zveze. Krajo denarja je odkril oddelek za finance med prvim letnim revizijskim postopkom pod novo ekipo finančnega vodstva.

Predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe je o neprijetnih razkritjih finančnega nadzora dejal: "Žal se kraje v podjetjih in organizacijah dogajajo po vsem svetu in v vseh industrijskih sektorjih na različnih ravneh. Najpomembneje je, da jih prepoznamo, pregledamo, kako je lahko do njih prišlo, in nato uvedemo nove postopke in okrepljene kontrole, da zagotovimo, da se ne ponovijo. To smo tudi storili."

"Odločeni smo tudi, da bomo povrnili vsa sredstva, ki jih lahko z uporabo vseh zakonskih sredstev, ki jih imamo na voljo. Preveč organizacij takšne incidente pomete pod preprogo, kar storilcem omogoča, da nadaljujejo prevare in kraje v novih organizacijah. Mi nismo takšna organizacija," je poudaril Coe.