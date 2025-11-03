Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Mednarodni atletski zvezi ukradli poldrugi milijon evrov

Monte Carlo, 03. 11. 2025 11.39 | Posodobljeno pred 12 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Mednarodna atletska zveza je bila tarča sistematične kraje, ki so jo izvedli dva zaposlena in pogodbeni svetovalec, so v izjavi za javnost sporočili iz Svetovne atletike. Krajo so pri krovni atletski organizaciji odkrili že v začetku leta. Vsega skupaj so krovno zvezo okradli za nekaj več kot 1,5 milijona evrov.

Eden od zaposlenih je zapustil organizacijo, še preden so odkrili krajo, pogodbo z drugim zaposlenim in s svetovalcem pa so pri Svetovni atletiki prekinili po notranji preiskavi. Primer so predali pristojnim sodnim organom v kazensko preiskavo, so sporočili iz krovne zveze. Krajo denarja je odkril oddelek za finance med prvim letnim revizijskim postopkom pod novo ekipo finančnega vodstva.

Predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe
Predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe FOTO: Shutterstock

Predsednik Svetovne atletike Sebastian Coe je o neprijetnih razkritjih finančnega nadzora dejal: "Žal se kraje v podjetjih in organizacijah dogajajo po vsem svetu in v vseh industrijskih sektorjih na različnih ravneh. Najpomembneje je, da jih prepoznamo, pregledamo, kako je lahko do njih prišlo, in nato uvedemo nove postopke in okrepljene kontrole, da zagotovimo, da se ne ponovijo. To smo tudi storili."

"Odločeni smo tudi, da bomo povrnili vsa sredstva, ki jih lahko z uporabo vseh zakonskih sredstev, ki jih imamo na voljo. Preveč organizacij takšne incidente pomete pod preprogo, kar storilcem omogoča, da nadaljujejo prevare in kraje v novih organizacijah. Mi nismo takšna organizacija," je poudaril Coe.

Atletska zveza Sebastian Coe kraja
Naslednji članek

Kipchoge bo odtekel sedem maratonov na sedmih celinah

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330