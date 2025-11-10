Svetli način
MOK bo vsem transspolnim športnicam kmalu prepovedal nastop

Lozana, 10. 11. 2025 20.50 | Posodobljeno pred 59 minutami

Na naslednjih olimpijskih igrah bo morda že v veljavi prepoved nastopa vseh transspolnih športnic v ženskih kategorijah. Mednarodni olimpijski komite (MOK) naj bi odločitev o prihodnosti transspolnih atletinj sprejel v obdobju enega leta.

Predsednica MOK, Kirsty Coventry, naj bi po poročanju Guardiana odločitev sprejela z namenom ohraniti integriteto ženskih športnih kategorij. Coventryjeva je ustanovila tudi delovno skupino, ki izdeluje predlog nove politike znotraj komiteja. Člani MOK naj bi prejeli rezultate raziskav, ki naj bi potrdile vpliv testosterona na žensko telo. Ta ni v skladu s pravili in smernicami komiteja.

Kirsty Coventry
Kirsty Coventry FOTO: AP

Odločitev bi krovna olimpijska organizacija sprejela tudi, da se izogne konfliktu s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki javno nasprotuje tekmovanju transspolnih oseb v športu. Komite se je znašel v težkem položaju zaradi športnic, rojenih kot ženske, ki pa vseeno premorejo preveliko raven testosterona. O njihovi prepovedi vodilni člani MOK še naprej razpravljajo. 

Caster Semenya
Caster Semenya FOTO: Reuters

Caster Semenya je tekačica iz Južne Afrike, ki je leta 2012 v Londonu osvojila srebrno medaljo v teku na 800 metrov, čez štiri leta pa je v Riu de Janeiru svoj rezultat še izboljšala in domov odnesla zlato. Potem pa ji je Svetovna atletska zveza izdala prepoved nastopanja zaradi hormonske neskladnosti. Komite poudarja, da so razprave še v teku in da končne odločitve še niso sprejeli.

