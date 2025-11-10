MOK bo vsem transspolnim športnicam kmalu prepovedal nastop

Na naslednjih olimpijskih igrah bo morda že v veljavi prepoved nastopa vseh transspolnih športnic v ženskih kategorijah. Mednarodni olimpijski komite (MOK) naj bi odločitev o prihodnosti transspolnih atletinj sprejel v obdobju enega leta.

Predsednica MOK, Kirsty Coventry, naj bi po poročanju Guardiana odločitev sprejela z namenom ohraniti integriteto ženskih športnih kategorij. Coventryjeva je ustanovila tudi delovno skupino, ki izdeluje predlog nove politike znotraj komiteja. Člani MOK naj bi prejeli rezultate raziskav, ki naj bi potrdile vpliv testosterona na žensko telo. Ta ni v skladu s pravili in smernicami komiteja.

Kirsty Coventry FOTO: AP icon-expand

Odločitev bi krovna olimpijska organizacija sprejela tudi, da se izogne konfliktu s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki javno nasprotuje tekmovanju transspolnih oseb v športu. Komite se je znašel v težkem položaju zaradi športnic, rojenih kot ženske, ki pa vseeno premorejo preveliko raven testosterona. O njihovi prepovedi vodilni člani MOK še naprej razpravljajo.

Caster Semenya FOTO: Reuters icon-expand