Medvedev bo v prvem finalu turnirja za grand slam izzval Nadala

Rafael Nadal , ki je v Flushing Meadowsu osvojil tri od svojih 18 zmag na turnirjih za grand slam, je v prvem nizu v podaljšani igri Matteu Barrettiniju ubranil dve žogici za osvojitev niza. Prvo priložnost za odvzem servisa je imel Španec v deseti igri, a jo je Italijan ubranil. Nadal je tudi zelo slabo začel podaljšano igro, toda Barrettini vodstva s 4:0 ni znal izkoristiti, na koncu je podaljšano igro izgubil na 6. V nadaljevanju pa Nadal ni več pustil priložnosti za presenečenje in se je tako po dveh urah in 34 minutah uvrstil v še 27. finale velike četverice.

Uvodni niz kot opozorilo

"Prvi niz me je malo spravil v slabo voljo. Imel sem veliko priložnosti za odvzem servisa in s takim igralcem si ne želiš igrati podaljšane igre. A sem preživel, in ko sem mu končno vzel servis, se je tekma popolnoma spremenila," je potek dvoboja opisal 33-letni Nadal. Španec nasprotniku ni ponudil niti ene možnosti za odvzem servisa, na prvi servis je dobil 37 od 41 točk ter imel zgolj 18 neizsiljenih napak, medtem ko jih je Italijan naredil 44. Daniil Medvedev, peti igralec sveta, je v drugem polfinalu v dveh urah in 39 minutah premagal 78. postavljenega Bolgara, ki je v četrtfinalu izločil Švicarja Rogerja Federerja. Dimitrov je imel zaključno žogo za prvi niz na drugi servis Medvedeva, a je ni unovčil. V nadaljevanju dvoboja je popustil in Medvedev se je brez večjih težav prebil v finale.

"Ko sem šel v ZDA, nisem mislil, da bo tako dobro. Moram reči, da ljubim ZDA. Končno stojim tu, predem bom v nedeljo zaigral v finalu in res sem zelo vesel," je dejal Medvedev. V nedeljo bo Nadal branil čast velike trojke, kamor spadata še Federer in Srb Novak Đoković, ki je osvojila 54 od zadnjih 66 turnirjev velike četverice, vključno z zadnjimi 11. Na drugi strani pa 23-letni Medvedev predstavlja novo generacijo teniških igralcev, kamor spadata tudi Nemec Alexander Zverev in Grk Stefanos Cicipas.

Medvedev se sicer letos odlično počuti na severnoameriških tleh, saj je zmagal v Cincinnatiju ter zaigral v finalu Washingtona in Montreala, njegovo razmerje zmag in porazov z zadnjih tekem je 20:2. V Montrealu pred mesecem dni pa je Medvedev izgubil ravno proti Nadalu in to gladko s 6:3 in 6:0. Če Nadal v nedeljo znova premaga Rusa, bo osvojil 19 grand slam in bo tako le še za en naslov oddaljen od Federerjevih rekordnih 20.