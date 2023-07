Medvedev pred Wimbledonom: Đoković je zame najboljši v zgodovini

Tretji nosilec Wimbledona Daniil Medvedev bo svojo pot na 136. izvedbi turnirja v Londonu začel z obračunom proti domačinu Arthurju Feryju, ki na ATP lestvici zaseda 389. mesto. Pred začetkom turnirja je Rus spregovoril o Srbu, ki se bo na otvoritveni dan turnirja pomeril s Pedrom Cachinom.

"Ne vem, kako mu to uspeva. Vsem tenisačem, z izjemo Rogerja Federerja, Rafaela Nadala in Novaka Đokovića, se kdaj ponesreči in izgubijo proti nasprotniku, ki ni uvrščen med 100 najboljših. To je v športu normalno. Ampak ko pogledam Novaka in vidim, da se je na polovici turnirjev za grand slam uvrstil v finale, se vprašam, kako je to mogoče. Očitno on nima slabih dni, kar je razlog, da je zame najboljši v zgodovini," je o 23-kratnem zmagovalcu turnirjev za grand slam povedal Medvedev.