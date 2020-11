Medvedev ustavil Nadala in si priigral priložnost za uspeh kariere

V nedeljo ob 19. uri se bosta oba potegovala za prvi naslov na Nitto ATP Finals. 27-letni Dominic Thiembo drugič zaporedoma igral v finalu, potem ko je lani izgubil proti Grku Stefanosu Cicipasu, tri leta mlajši Daniil Medvedevpa bo skušal ohraniti stoodstotno učinkovitost v Londonu in doseči največji uspeh v karieri. Nadal, številka dve na svetovni jakostni lestvici, je pri izidu 5:4 v drugem nizu serviral za zmago, a se je Medvedev vrnil v izjemnem slogu za zmago s 3:6, 7:6 (4) in 6:3.

Z agresivnejšim pristopom od tekmeca skozi ves dvoboj je na koncu uspel "zlomiti" Majorčana v zadnjem nizu, ko so se začele pri Nadalu nizati tudi neizsiljene napake. Rus je zbral kar 42 winnerjev v primerjavi z Nadalovimi 30, po spodbudnem začetku dvoboja pa je v ključnih trenutkih popustil in Špancu dovolil do ključnega "breaka". 24-letni Medvedev je nato v drugem nizu po neizsiljeni napaki in nato še dvojni napaki Nadala zgrabil priložnost in po vsega 15 minutah vodil že s 4:1, a nato tudi sam popustil in bi kmalu izgubil, saj je Nadal ob svojem začetnem udarcu imel prednost s 5:4. A z odlično igro se je Rus "prebudil" še v pravem trenutku in poravnal skupni izid na 1:1 v nizih v napeti podaljšani igri, ko je zablestel tudi z lepim udarcem prek Nadala, nasploh pa je ves čas prav on spravljal tekmeca v težave in ne obratno.

Đoković ne bo izenačil Federerja

Nadal je v odločilnem nizu kazal znake utrujenosti in ni zmogel več tako močnih udarcev. Po tem, ko je ubranil tri "break" točke, je Medvedev izkoristil četrto, ko je Španec s "smashem" zadel mrežo. Vsega je bilo konec, ko je Nadal na svoj začetni udarec, s katerim bi ostal v dvoboju, storil dvojno napako, nato pa odločilno točko Medvedevu podaril s "forehandom", ki ga je vnovič ustavila mreža.

Na drugi strani je Novak Đokovićzapravil priložnost, da bi se s šestim naslovom na zaključnih turnirjih izenačil z rekorderjem Rogerjem Federerjem, Nadal pa tudi v desetem poskusu ostaja brez lovorike iz zadnjega dejanja sezone. V finalu bosta nastopila igralca, ki na naslov na zaključnem turnirju še čakata, v vlogi vsaj rahlega favorita pa je Thiem, ki je v tej sezoni osvojil svoj prvi veliki slam v New Yorku.

V konkurenci dvojic bodo finale igrali Nizozemec Wesley Koolhofin Hrvat Nikola Mektićter Avstrijec Jurgen Melzerin Francoz Edouard Roger-Vasselin. Slednja sta veliko uslugo naredila predvsem hrvaško-brazilski navezi Mate Pavić/Bruno Soares, ki je zavoljo poraza Američana Rajeeva Ramain Britanca Joeja Salisburyjakončala sezono na prvem mestu lestvice ATP.

Izidi zaključnega turnirja ATP, posamezniki, polfinale:

Daniil Medvedev (Rus/4) ‒ Rafael Nadal (Špa/2) 3:6, 7:6 (4), 6:3;

Dominic Thiem (Avt/3) ‒ Novak Đoković (Srb/1) 7:5, 6:7 (10), 7:6 (5);

–dvojice, polfinale:

Wesley Koolhof/Nikola Mektić (Niz/Hrv/5) ‒ Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Špa/Arg/4) 6:3, 6:4;

Jürgen Melzer/Edouard Roger-Vasselin (Avt/Fra/7) ‒ Rajeev Ram/Joe Salisbury (ZDA/VBr/2) 6:7 (4), 6:3, 10:8.