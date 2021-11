Medvedjev brez težav v 3. krog mastersa v Parizu, Cicipas predal dvoboj

Triindvajsetletni grški zvezdnik Stefanos Cicipas je dejal, da ga najbolj skrbi, ali bo nared za finale sezone v Torinu, ki se bo začel 14. novembra.

"Še nikoli v življenju nisem predal dvoboja zaradi poškodbe, danes pa sem bil enostavno v to prisiljen. Nekoliko tudi iz previdnosti, saj je naslednji turnir tisti, ki je zame najbolj pomemben," je na novinarski konferenci po dvoboju dejal Cicipas. Pri tem ni želel natančno razkriti, za kakšno težavo gre. Dejal je, da bi raje to zadržal zase in se s to poškodbo ubada že nekaj časa.

Olimpijski prvak in četrti nosilec Nemec Alexander Zverev tudi ni imel večjih težav s Srbom Dušanom Lajovićem. Najstniška senzacija Carlos Alcaraz je spet prikazal dobro igro in s 7:6 (1) in 7:5 zasenčil osmega nosilca Italijana Jannika Sinnerja.