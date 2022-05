Medvedjev brez težav v drugi krog OP Francije

Dvoboj je trajal uro in 40 minut, Argentinec pa s poškodovano mečno mišico ni bil kos drugemu nosilcu Rolanda Garrosa. Danil Medvedjev, ki se sicer običajno na peščeni podlagi ne znajde najbolje, bo v drugem krogu igral proti boljšemu iz obračuna med Srbom Laslom Đerejem in Litovcem Ričardasom Berankisom. Lani se je ruski teniški igralec prebil vse do četrtfinala, kar je tudi njegov najboljši rezultat na igriščih Roland Garrosa.

Zmagovalec OP ZDA se je šele pretekli teden vrnil na turnejo po šesttedenski odsotnosti zaradi operacije hrbta. V Ženevi je takrat turnir sklenil že po prvem nastopu po porazu proti Francozu Richardu Gasquetu.