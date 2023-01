Medvedjev, Cicipas in Gauff zanesljivo v tretji krog

Dvakratni finalist OP Avstralije Medvedjev (2020, 2022) je imel v drugem krogu proti domačinu Johnu Millmanu kljub zmagi v treh nizih več dela kot v prvem, ko je ugnal Američana Marcosa Girona.

V prvem nizu je imel kar štirikrat prednost odvzema servisa, a je šele ob zadnji prednost zadržal in osvojil niz. Nato je lanski finalist OP Avstralije proti domačinu zaigral bolj sproščeno in preostala niza dobil s 6:2, na igrišču pa se je potil dve uri in 22 minut.

"To je bil odličen dvoboj, ki glede na rezultat ne odraža realnega stanja na igrišču. Trikrat mu je v prvem nizu uspel 'break', kar se mi ne dogaja pogosto. Zaradi tega sem bil bolj razočaran nad sabo, a si vseeno tudi tekmec zasluži pohvale," je po dvoboju s številnimi dolgimi izmenjavami dejal sedmi nosilec Medvedjev.

"Fizično je bil dvoboj kar naporen. V prvem nizu niti nisem vedel, kako bom vse to zdržal. Potem pa je začel popuščati tudi on, kar me je navdalo z upanjem. V drugem in tretjem nizu sem igral malce počasneje, rekel sem si namreč, naj me pač premaga na ta način s 40 izmenjavami v točki," je še dodal 26-letni Moskovčan.