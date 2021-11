Medvedjev do druge zmage v Torinu, Berrettini predčasno končal nastope

Trenutno drugi igralec na lestvici ATP in letošnji zmagovalec odprtega prvenstva ZDA v New Yorku iz Rusije je pred dnevi na mastersu v Parizu odpihnil Zvereva in ga zanesljivo premagal s 6:2 in 6:2.

Njun današnji obračun v prestolnici Piemonta je bil veliko bolj enakovreden, po dveh urah in 36 minutah pa ga je dobil 25-letni Moskovčan. Danil Medvedjev je v prvem nizu prevladoval in leto dni mlajšega Alexandra Zvereva zasenčil v vseh prvinah ter zmagal s 6:3.

Drugi niz je bil veliko bolj izenačen, po hudem boju ga je po več kot uri dolgem nizu v podaljšani igri dobil Nemec s 7:3.

V odločilnem tretjem nizu so odločale malenkosti. Oba igralca sta dokaj zanesljivo držala svoj uvodni udarec, v drugi njuni današnji podaljšani igri pa je bil bolj zbran Medvedjev in slavil z 8:6.