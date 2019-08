Daniil Medvedjev je presenetljivi zmagovalec teniškega turnirja serije masters v Cincinnatiju. Rus je v finalu v dveh nizih premagal Belgijca Davida Goffina in prišel do največjega uspeha v karieri. Pred tem je v polfinalu ugnal tudi prvega nosilca in branilca naslova na turnirju Srba Novaka Đokovića.

Danil Medvedjev FOTO: AP Izidi, Cincinnati, ATP (6,7 milijona dolarjev), finale:

Danil Medvedjev (Rus/9) - David Goffin (Bel/16) 6:3; 6:4;