Medvedjev in Hurkacz v finalu Halleja, Berrettini in Krajinović v Londonu

Italijan Matteo Berrettini je na teniškem turnirju Queen's v Londonu (2,27 milijona evrov nagradnega sklada), kjer je drugi nosilec, v polfinalu premagal Nizozemca Botica van de Zandschulpa s 6:4, 6:3. V drugem polfinalu je Srb Filip Krajinović izločil sedmega nosilca Marina Čilića iz Hrvaške s 6:3 in 6:3.

Matteo Berrettini je na travnati površini zelo domač in njegov močan ter natančen servis je zelo močno orožje

Medvedjev in Hurkacz v finalu v Halleju

Rus Daniil Medvedjev, prvi igralec sveta in prvi nosilec na teniškem turnirju v nemškem Halleju (2.134.520 evrov nagradnega sklada) je v polfinalu ugnal domačina Oscarja Otteja s 7:6 (3) in 6:3. Za turnirsko lovoriko se bo pomeril s Poljakom Hubertom Hurkaczem. Peti nosilec je ugnal nepostavljenega Avstralca Nicka Kyrgiosa s 4:6, 7:6 (2) in 7:6 (4).

Medvedjev se je v prvem nizu rešil, ko je imel tekmec zaključno žogico za vodstvo, nato pa nekoliko lažje dobil drugi niz.