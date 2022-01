Medvedjev nadaljuje pohod proti naslovu, tudi Cicipas v osmini finala

V osmino finala je po štirih nizih napredoval tudi Stefanos Cicipas . Četrti nosilec je bil s 6:3, 7:5, 6:7 (2), 6:4 boljši od Francoza Benoita Paira . Za preboj v tretji četrtfinale v deželi tam spodaj se bo 23-letni Atenčan pomeril z Američanom Taylorjem Fritzem . Slednji je po treh urah in 16 minutah obračun proti Špancu Robertu Bautisti Agutu dobil s 6:0, 3:6, 3:6, 6:4, 6:3.

"Upal sem, da mi boste danes malce bolj prizanesli kot na zadnjem obračunu. Vsekakor je lažje igrati proti Nizozemcu v Avstraliji," je o vzponih in padcih v odnosu z občinstvom v Melbournu ta teden dejal drugi nosilec.

V ženski konkurenci se bo s Francozinjo Alize Cornet, ki je ugnala edino preostalo slovensko predstavnico Tamaro Zidanšek, v četrtem krogu pomerila Romunka Simona Halep. Finalistka OP Avstralije leta 2018 je zanesljivo s 6:2, 6:1 premagala Črnogorko Danko Kovinić.

Tridesetletnica iz Constante se je petič zapovrstjo prebila med 16 najboljših, igrala pa bo za šesti četrtfinale v Melbournu. Cornetova na drugi strani kljub 62 nastopom na turnirjih velike četverice, od tega 60 zaporednih, še vedno čaka na prvi četrtfinale.

Napredovali sta tudi 27. nosilka, Američanka Danielle Collins, in 19. Belgijka Elise Mertens. Prva je s 4:6, 6:4, 7:5 premagala mlado Danko Claro Tauson, medtem ko je bila Mertensova bolj prepričljiva proti Kitajki Shuai Zhang s 6:2, 6:2.

Pot na turnirju nadaljuje tudi Belorusinja Arina Sabalenka. Druga nosilka je tokrat z manj težavami ob začetnem udarcu, napravila je "le" deset dvojnih napak (v prvih dveh dvobojih skupaj 31), s 4:6, 6:3, 6:1 slavila proti Čehinji Marketi Vondroušovi. V osmini finala jo čaka estonski test v podobi Kaie Kanepi. Ta je v dvoboju dveh igralk zunaj prve stoterice z 2:6, 6:2, 6:0 ugnala domačinko Maddison Inglis.

V ženski konkurenci sta danes na sporedu še dva večerna obračuna po avstralskem času, in sicer med Poljakinjo Igo Swiatek in Rusinjo Darjo Kastakino ter med še eno Rusinjo Anastasijo Pavljučenko in Romunko Sorano Cirstea.

Izidi tretjega kroga na OP Avstralije:

Moški:

Taylor Fritz (ZDA/20) - Roberto Bautista Agut (Špa) 6:0, 3:6, 3:6, 6:4, 6:3;

Stefanos Cicipas (Grč/4) - Benoit Paire (Fra) 6:3, 7:5, 6:7 (2), 6:4;

Maxime Cressy (ZDA) - Christopher O'Connell (Avs) 6:2, 6:7 (6), 6:3, 6:2;

Daniil Medvedjev (Rus/2) - Botic van de Zandschulp (Niz) 6:4, 6:4, 6:2;

Ženske:

Danielle Collins (ZDA/27) - Clara Tauson (Dan) 4:6, 6:4, 7:5;

Elise Mertens (Bel/19) - Shuai Zhang (Kit) 6:2, 6:2;

Simona Halep (Rom/14) - Danka Kovinić (Čgo) 6:2, 6:1;

Alize Cornet (Fra) - Tamara Zidanšek (Slo/29) 4:6, 6:4, 6:2;

Kaia Kanepi (Est) - Maddison Inglis (Avs) 2:6, 6:2, 6:0;

Arina Sabalenka (Blr/2) - Marketa Vondroušova (Češ/31) 4:6, 6:3, 6:1.