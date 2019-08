Medvedjev nadigral Đokovića za finale v Cincinnatiju

Danil Medvedjev si je s sobotno zmago v treh nizih s 3:6, 6:3 in 6:3 nad prvim igralcem sveta zagotovil svoj drugi zaporedni finale turnirja serije masters, potem ko mu je to uspelo že prejšnji teden v Montrealu. Medvedjev je do največje zmage v karieri prišel kljub izgubljenemu prvemu nizu. V drugem in tretjem je nato z napadalno igro obrnil potek srečanja in Srbu Novaku Đokoviću preprečil možnost igranja za 35. zmago na turnirjih serije masters. V Kanadi pred tednom dni je bil na koncu boljši od Medvedjeva drugi igralec sveta Španec Rafael Nadal, tokrat pa bo osmemu igralcu na lestvici ATP v finalu, ki se bo začel ob 22. uri po slovenskem času, nasproti stal 11 mest nižje postavljeni BelgijecDavid Goffin. Goffin si je prvi finale serije masters v karieri priigral z zmago s 6:3 in 6:4 nad Francozom Richardom Gasquetom.