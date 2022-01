Medvedjev maršira proti finalu, do četrtfinala OP Avstralije oddal le niz

Felix Auger-Aliassime je poskrbel, da sta se prvič v zgodovini kar dva kanadska igralca uvrstila v četrtfinale katerega od turnirjev velike četverice. Najprej je to uspelo Denisu Shapovalovu, ki je izločil tretjega nosilca in olimpijskega prvaka Nemca Alexandra Zvereva, danes pa je bil v osmini finala uspešen še deveti nosilec. Auger-Aliassime je po treh urah in 39 minutah igre premagal nekdanjega finalista Melbourna Marina Čilića iz Hrvaške z 2:6, 7:6 (7), 6:2, 7:6 (4). Njegov naslednji nasprotnik je drugi igralec sveta Danil Medvedjev, ki je proti ameriškemu outsiderju Maximu Cressyju sicer oddal en niz, a zmagal s 6:2, 7:6 (4), 6:7 (4) in 7:5. Nekaj težav je imel s pripeko, zahteval je zdravniški premor za masažo spodnjega dela hrbta, se pregovarjal s sodniki, nato pa prišel do zmage. "Tekmec je res dobro serviral, dobro je igral. V prvem nizu sem še nadzoroval potek igre, v drugem pa mi ni uspelo odvzeti servisa, a sem k sreči dobil podaljšano igro. Želel sem si tako nadaljevati, pa sem izgubil tretji niz. Ko sem imel v četrtem osem žogic za 'break', sem si rekel: 'Daj, no, kaj se greš!' Kakšno bi lahko izkoristil, a je tekmec odlično igral. Zadnjo pa sem," je takoj po dvoboju dejal Medvedjev.

Zmagovalec odprtega prvenstva ZDA je tako le še tri zmage oddaljen od svojega drugega naslova na turnirjih za veliki slam. Medvedjev je lani na OP Avstralije izgubil finale proti srbskemu rekorderju v deželi tam spodaj, Novaku Đokoviću, ki so mu avstralske oblasti letos tik pred turnirjem zavrnile vstop v državo. Septembra pa je 25-letni Rus nato slavil svoj prvi naslov za grand slam na OP ZDA.