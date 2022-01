Medvedjev po štirih nizih premagal domačina Kyrgiosa in njegovo občinstvo

Ruski teniški zvezdnik Danil Medvedjev ostaja v lovu na drugo zaporedno zmago na turnirjih velike četverice. V drugem krogu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu je v glasnem vzdušju po štirih nizih strl domačina Nicka Kyrgiosa. V večernem delu sporeda je izpadla zmagovalka OP ZDA Britanka Emma Raducanu, boljša je bila Črnogorka Danka Kovinić. Mesto v tretjem krogu si je kljub težavam zagotovil tudi Grk Stefanos Cicipas, Škot Andy Murray pa je moral priznati premoč Japoncu Taru Danielu.

Danil Medvedjev, ki je po izgonu prvega nosilca Srba Novaka Đokovića najvišje postavljeni igralec v Melbournu, je v večerni poslastici pred glasnimi avstralskimi navijači ugnal porednega dečka Nicka Kyrgiosa s 7:6 (1), 4:6, 6:4, 6:2. Finalist lanskega OP Avstralije, takrat je izgubil proti Đokoviću, je imel nekaj težav s tokrat nekoliko bolj zbranim Kyrgiosom in tudi z občinstvom, ki je bilo seveda na strani svojega rojaka. "Prišel sem po zmago in vesel sem, da mi je to uspelo. Vedel sem, da je mirnost edini pravi način, da ostanem zbran, medtem ko mi žvižgajo med prvim in drugim servisom," je po tekmi nekaj čustev na površje privrelo 25-letnemu Moskovčanu. S tem je znova izzval nekaj dodatnih žvižgov avstralskega občinstva.

icon-expand Nick Kyrgios FOTO: AP

Kasneje je v pogovoru Medvedjev zahteval tudi nekaj spoštovanja do moža z mikrofonom na igrišču, Američana Jima Courierja, ki je na OP Avstralije zmagal dvakrat. "Če že koga spoštujete, spoštujte njega," se ni dal Rus. "Spomnim se, da so žvižgali, ko sem moral braniti brejk žogice v tretjem nizu, tako res ni enostavno igrati," je pristavil. "Sicer pa zabavna tekma, oba sva sijajno servirala. Prvi cilj je bil žogico spraviti v igrišče, četudi je bil udarec slab. V drugem in četrtem nizu sem lahko bolje vračal servise in uspelo mi je dobiti dvoboj," je še dodal.

icon-expand Danil Medvedjev FOTO: AP

Medvedjeva v tretjem krogu čaka obračun z lanskim presenetljivim četrtfinalistom OP ZDA Nizozemcem Boticom van de Zandschulpom. Ta je po predaji Francoza Richarda Gasqueta napredoval z izidom 4:6, 6:0, 4:0. V New Yorku je prav Medvedjev ustavil van de Zandschulpa in nato osvojil prvo zmago na grand slamih. Četrti nosilec turnirja Stefanos Cicipas je s 7:6 (1), 6:7 (5), 6:3, 6:4 po treh urah in 21 minutah ugnal 21-letnega Argentinca Sebastiana Baeza. Ta je Grku povzročal ogromno težav v prvih dveh nizih, v nadaljevanju pa je 88. igralec lestvice ATP nekoliko padel v igri. "Ni bilo lahko v vročini, ampak igral sem s srcem in uspelo mi je. Vesel sem, da sem preskočil to oviro. Veliko je bilo borbe, preklinjanja," je dejal Cicipas. "Čutim, da sem z vsako odigrano tekmo fizično vse bolje pripravljen. Komolec me ne boli vse od Sydneyja, ves čas opažam napredek in igram na svoj način," je še dodal.

icon-expand Stefanos Cicipas FOTO: AP

Cicipas je napredoval kljub 63 neizsiljenim napakam, za preboj med 16 najboljših pa se bo v tretjem krogu pomeril z Benoitom Pairom. Ekscentrični Francoz je po štirih nizih s 6:4, 6:4, 6:7 (4), 7:6 (2) ugnal 26. nosilca, Bolgara Grigorja Dimitrova. Od nosilcev je po štirih podaljšanih igrah napredoval Felix Auger-Aliassime. Devetopostavljeni Kanadčan je s 7:6 (4), 6:7 (4), 7:6 (5), 7:6 (4) po štirih urah in 23 minutah strl odpor žilavega Španca Alejandra Davidovicha Fokine. Je pa izpadel Škot Andy Murray, ki ga je v treh nizih premagal Japonec Taro Daniel s 6:4, 6:4, 6:4. Trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki se je zaradi težav s kolkom pred tremi leti že upokojil prav na OP Avstralije, danes ni našel pravega ritma proti razpoloženemu Danielu, sicer 120. igralcu lestvice ATP. Japonec je moral v Melbournu skozi kvalifikacije in se prvič v karieri prebil v tretji krog grand slama.

Na drugem največjem igrišču v Melbournu pa je nastope v Avstraliji sklenila Emma Raducanu. Zmagovalka grand slama v New Yorku ni našla igre, s katero je v prvem dvoboju ugnala Američanko Sloane Stephens. Težave je imela tudi z žuljem na dlani. Na drugi strani mreže je to izkoristila Danka Kovinič, ki je slavila s 6:4, 4:6, 6:3.

