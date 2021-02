Medvedjev razbil Cicipasa za veliki finale z Đokovićem

Po zmagi grškega zvezdnika, sicer petega nosilca na OP Avstralije, proti ŠpancuRafaelu Nadaluv četrtfinalu, so mnogi pričakovali zanimiv in tesen obračun proti četrtemu nosilcu Danilu Medvedjevu. Okoli 7500 gledalcev na Rod Laver Areni pa je videlo vse prej kot zanimiv obračun. Moskovčan je namreč od samega začetka prevladoval in onemogočil prepoznavno igro 22-letnika iz Aten. S konstantno in močno igro je lažje prihajal do točk v daljših izmenjavah, začetni udarec pa je deloval brezhibno.

Do prvega odvzema servisa je 25-letnik prišel v peti igri prvega niza, ki ga je posledično dobil s 6:4. V drugem je bil še bolj zanesljiv. Z dvema dodatnima "breakoma" je niz dobil po vsega 36 minutah. V prvih dveh nizih je izgubil le deset točk ob svojem začetnem udarcu.

Na začetku tretjega je Medvedjev nadaljeval prevlado, a nato le dokazal, da je iz krvi in mesa, ko je Grku podaril priložnosti za "break" za izenačenje na 3:3. Raven igre Rusa je padla, Stefanos Cicipas pa je to izkoristil in spomnil na borbeno igro, s katero je proti Nadalu zaostanek 0:2 v nizih obrnil v zmago. Toda 25-letni Rus se je hitro zbral in v 11. igri prišel do odločilnega odvzema servisa, dvoboj pa je zaključil z asom na drugi servis, ki je meril 208 km/h. Dosegel je že 20. zaporedno zmago, potem ko je dobil masters v Parizu, zaključni turnir v Londonu in vse posamične obračune ob zmagi Rusije v pokalu ATP.

V finalu se bo po šesti zaporedni zmagi na OP Avstralije Rus pomeril z branilcem naslova in najbolj uspešnim igralcem v zgodovini Melbourna. Novak Đokovićbo namreč v devetem finalu lovil še deveto lovoriko. V četrtkovem polfinalu je zanesljivo s 6:3, 6:4, 6:2 premagal Aslana Karaceva in prikazal zavidljivo raven tenisa. Obenem pa se zdijo težave s trebušno mišico 33-letnega Beograjčana pozabljene.

Zadnji obračun prvega turnirja velike četverice bo na sporedu v nedeljo ob 9.30. V soboto bo ob isti uri še finale v ženski konkurenci. Pomerili se bosta JaponkaNaomi Osaka in Američanka Jennifer Brady.