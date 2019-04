Medvedjev pripravil senzacijo: v Monte Carlu izločil Đokovića

V prvem nizu je Novaku Đokoviću precej preglavic povzročal močen veter, ki zaznamuje peščena igrišča v Monte Carlu ta teden. Že v uvodni igri je izgubil začetni udarec, prednost pa je Danil Medvedjev uspešno zadržal do konca. Še več: v deveti igri je še enkrat odvzel servis Srbu in prvi niz pospravil pod streho z izidom 6:3. V drugem je Đoković prikazal precej boljši obraz predvsem na svoj začetni udarec, prvič na dvoboju pa je odvzel servis Rusu in povedel z 2:1. Brejk je na to uspešno potrdil in dobil drugi niz z rezultatom 6:4.

V tretjem, odločilnem nizu pa je Srb znova začel delati več napak, kar je Medvedjev izkoristil in z brejkom povedel s 4:1. Pri tem izidu je imel Rus novi dve brejk žogici: prve ni izkoristil, drugo pač in povedel že s 5:1. Srb se ni predal in nemudoma prišel do rebrejka. A tega ni uspel potrditi, Rus pa se je razveselil velike zmage nad prvim igralcem sveta (6:3, 4:6 in 6:2). To je bil še četrti medsebojni obračun omenjenih nasprotnikov, prve tri je dobil Đoković.