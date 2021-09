Medvedjev prvi grand slam osvojil na dan tretje obletnice poroke

Danil in Daria sta se poročila pri rosnih 22 letih v Moskvi, ruski teniški igralec pa je večkrat poudaril, da mu je prav poroka pomagala pri teniški karieri, saj mu je žena močno pomagala pri tem, da se je osredotočal le na tenis. "Preden sem jo prosil za roko, sem bil 65. igralec sveta, nato pa sem v naslednjih desetih mesecih osvojil dva turnirja in se prebil med najboljših deset igralcev na svetu," je razlagal pred dvema letoma.

Kakor koli obrnemo, Đoković v nedeljskem finalu ni bil pravi. Ni bil tisti šampionski Nole, ki vidi pred seboj le turnirsko zmago in nič drugega. Ali ga je zdelal pritisk ali načete noge po težkem polfinalnem obračunu z Zverevom, ve le sam. Toda dejstvo je, da je vse minibitke dobil Rus. A vselej ne zavoljo svoje dobre igre (storil je kar devet dvojnih napak), pač pa tudi zaradi nerazumljivih napak Đokovića v ključnih točkah. Medvedjev je Noletu v tretjem nizu celo ponudil priložnost, da se vrne v tekmo, a je Srb tokrat kljub številnimim preobratom v preteklosti ni izkoristil. In sodeč po besedah Rusa, ki je kasneje razkril, da je imel v zadnji igri dvoboja krče, mu bo lahko še kako žal.

New York je v vsej svoji veličini pripravil veliki oder – Nole na turnirju US Open še nikoli ni imel takšne podpore gledalcev, kot jo je imel prejšnjo nedeljo – za Novaka Đokovića , ki pa tokrat ni bil kos razpoloženemu ruskemu teniškemu unikumu. Ta je v finale vstopil odločen, da tretjega finala grand slama ne bo izgubil.

Srb preprosto ni našel svoje igre, bil je premalo agresiven, premalo je igral ob črto, res pa je, da mu Medvedjev zavoljo svojega servisa in sloga igre tokrat ni ponudil priložnosti, da bi našel pravi ritem. Đoković je v drugem nizu grdo razbil lopar, ko je zapravil tri vezane 'break' žogice za odvzem servisa ruskemu velikanu. In prav tista igra je bila najbrž prelomnica obračuna.

"Ko igraš proti tem fantom, je zelo težko. Ko sem v finalu še enkrat naletel na Novaka (ta je Rusa zlahka ugnal v finalu OP Avstralije letos, op. p.), sem bil prestrašen. Če bi me uničil še enkrat, bi mi porušil vso samozavest, tako da sem zares srečen, da sem zmagal," je še dodal 25-letni Rus. "Pri marsikaterem igralcu imaš lahko veliko načrtov v glavi, pri Novaku moraš imeti 15 načrtov, kajti vsaka tekma, ki sem jo igral proti njemu – pa naj sem jo dobil ali ne – je bila drugačna. Imel sem taktiko za začetek. Vedel sem, da jo bom morda moral spremeniti, če bo treba. Bil je živčen, videli smo. Tudi jaz sem bil živčen, to je tenis. Zagotovo bi Nole lahko igral bolje, toda tudi jaz bi lahko. Vsaj tako mislim. Toda moj servis je bil danes zelo dober in to me zelo veseli," je še dodal Medvedjev, ki je zmago proslavil v slogu Fifine nogometne igre. "Obožujem svoj, recimo temu, ruski slog, da zmag ne proslavljam. Trudim se, da ne bi kazal veliko čustev. To mi pravzaprav pomaga, kajti če bi kazal veliko čustev, bi bilo tudi precej slabih," je zaključil novi zmagovalec turnirja za grand slam.