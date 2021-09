Medvedjev prvi polfinalist OP ZDA

Danil Medvedjev, ki je letos v Avstraliji igral v finalu, to pa je njegova četrta in tretja zaporedna uvrstitev v polfinale grand slamov, se bo za mesto v finalu srečal z zmagovalcem drugega današnjega četrtfinala med 18-letnim Špancem Carlosom Alcarazom in dvanajstim nosilcem iz Kanade Felixom Auger-Aliassimom. Medvedjev je leta 2019 v New Yorku igral v finalu in po petih nizih izgubil proti Rafaelu Nadalu, lani pa je moral v polfinalu z 0:3 priznati premoč kasnejšemu zmagovalcu Dominicu Thiemu. Proti Nizozemcu je prvič na letošnjem US Opnu izgubil niz.