Medvedjev razkril, zakaj ne slavi zmag: Odločil sem se, da bo to moj zaščitni znak

Daniil Medvedjev je turnir v Londonu zaključil brez enega samega poraza, kot prvi v zgodovini pa je na zaključnem turnirju premagal prve tri igralce sveta ( Novaka Đokovića , Rafaela Nadala in Dominica Thiema ). "Neverjetno je, da sem premagal prve tri igralce sveta. To kaže na to, česa sem sposoben, ko igram dobro, ko se psihično in fizično dobro počutim. Vem, česa sem sposoben. To moram le bolj pogosto pokazati in odigrati več takih tekem," je po veliki zmagi v Londonu, ki mu je pošteno napolnila denarnico, za Eurosport povedal Medvedjev. Zmaga na zaključnem mastersu je bila zagotovo ena največjih v njegovi karieri, ne gre pozabiti niti preboja v finale US Opena 2019, kjer ga je šele v petih nizih zaustavil Nadal.

"Raven moje igre tu v Londonu je bila visoka, še posebej na zadnjih dveh obračunih (Nadal in Thiem, op. p.) in mislim, da mi to lahko veliko da za nadaljevanje kariere," je še pojasnil ruski teniški igralec, ki navijače po svetu osvaja s svojo skromnostjo in nevsakdanjostjo. Eden od njegov zdaj že prepoznavnih zaščitnih znakov je tudi to, da po zmagi ne proslavlja in kaže pretiranih čustev. Zakaj je temu tako? "Lani sem se odločil, da bo to moj zaščitni znak. Veliko ljudem je to všeč, nekaterim ni, toda tako se pač počutim. Ko je v areni množica ljudi, ko osvojiš pomembno lovoriko ali zmagaš pomembno tekmo proti vrhunskemu nasprotniku, imaš dejansko priložnost, da se ozreš naokoli in občutiš vso to energijo, s katero si obkrožen," je odločitev, da zmag ne bo proslavljal, opisal Medvedjev. "Vsa ta energija je zate. Če zmagaš, gre ves aplavz tebi. Kot umetnik, kot teniški igralec lahko vse to občutiš, če o temu razmišljaš," je dodal 24-letni Moskovčan, ki se je sicer z družino zaradi tenisa preselil v francoski Antibes in tekoče govori rusko, angleško in francosko. Trenutno ima stalno prebivališče prijavljeno v Monaku.