Medvedjev: Razočaran sem. To, kar sem doživel, je pomanjkanje spoštovanja

Danil Medvedjev po lanskem odprtem prvenstvu ZDA, ko je za prvi naslov na največjih turnirjih ugnal Novaka Đokovića, ni mogel preprečiti 21. naslova drugemu članu velike trojice Rafaelu Nadalu. V finalu je igral četrtič in tretjič izgubil. Pred tem je bil poražen še v finalu OP ZDA 2019 (Nadal) in lani prav v deželi tam spodaj (Đoković). V karieri ostaja pri 13 lovorikah, v finalu pa je igral 23-krat. A bolj kot poraz po izgubljenem (epskem) dvoboju, ki je trajal več kot pet ur, so zanimive izjave Moskovčana ...

Finalni dvoboj Rafaela Nadala in Danila Medvedjeva je trajal točno pet ur in 24 minut, kar je drugi najdaljši finale v zgodovini turnirjev za grand slam. Najdaljši ostaja tisti leta 2012, ko je Novak Đoković za zmago v Melbournu proti Nadalu potreboval pet ur in 53 minut.

Španec Rafael Nadal je za zmago v žep pospravil približno 1,8 milijona evrov, poražencu Danilu Medvedjevu pa v uteho ostaja okoli 990 tisoč evrov. Na posodobljeni lestvici se je Medvedjev vodilnemu Novaku Đokoviću, ki po izgonu iz Avstralije tam ni smel nastopiti, približal na 890 točk. Nadal pa bo kljub zmagi ostal peti igralec lestvice ATP.

"Težko je govoriti po petih urah in pol ter porazu. Rad bi čestital Nadalu, res sem navdušen, kaj mu je uspelo. Takoj po tekmi sem ga najprej vprašal, 'si sploh utrujen?'. To je bilo noro. Raven igre je bila zelo visoka, sam pa jo je po prvih dveh nizih še dvignil in prišel do 21. grand slama. Mogoče sem mislil, da bo vsaj malce nervozen, ampak je res velik šampion, z ostalima tekmecema v lovu na rekorde pa lepo nadaljujejo to rivalstvo," je po porazu dejal ruski zvezdnik, v nadaljevanju pa novinarje nagradil s precej bolj sočnimi izjavami. Obnašanje publike med turnirjem, še posebej pa med finalom proti Nadalu, ko je bilo 99 odstotkov zbranih na strani 35-letnega Majorčana, deset let mlajšega Moskovčana ni pustilo ravnodušnega. Ne samo, da je napovedal, da se bo še pred tridesetim letom (predvidoma) profesionalno upokojil, napovedal, da se bo izognil nekaterim nastopom na grand slamih. Ja, prav zaradi navijačev ... "Razmišljam, da bi kariero končal še pred tridesetim letom. Ob tem se vse bolj nagibam, da bi izpustil kakšen veliki slam turnir, kot sta Wimbledon in (ali) Roland Garros," je zbrane novinarje kar malce šokiral finalist OP Avstralije, ki se je že med finalnim dvobojem pritoževal nad obnašanjem navijačev in tudi nad sodniškim odločitvami, ki naj bi praviloma vse šle na stran tekmeca.

Medvedjev je vodil že 2:0 v nizih, a je sledil epski preobrat izkušenega Majorčana ... "Odslej bom igral le zase. Za najbližje in tiste ljudi, ki mi zares želijo dobro. Moja ekipa je maloštevilna, a tisti, ki so z mano, pihajo v isti rog. Vem, da nisem najbolj priljubljen, a ena stvar je navijati za nekoga, druga pa biti žaljiv do nekoga. Slednje sem še kako izkusil v zadnjih dveh tednih v Avstraliji," je bil brez dlake na jeziku Moskovčan. "Igral bom za moje rojake, za Ruse. Odlično so me podpirali zadnje dni v Melbournu in upam, da jih bom v bodoče razveselil še s kakšnim grand slamom. Upam tudi, da ni bilo po finalnem dvoboju v Rusiji preveč razbitih televizorjev," se je še pošalil Medvedjev in razčlenil razmišljanje o pristranskosti navijačev v Avstraliji ... "Če bo med ali tik pred turnirjema v Wimbledonu ali (in) Roland Garrosu na programu kakšen turnir v Moskvi, sem pripravljen izpustiti veliki slam. Raje tekmujem pred ljudmi, ki mi želijo dobro, ki navijajo zame, kot pred tistimi, ki so ves čas nespoštljivi in tudi nepošteni. Vseeno mi je, za koga navijajo, le da niso nespoštljivi. V Avstraliji sem doživel prav to." Medvedjev je še okrepil svoje besede.

Rus Danil Medvedjev je tako kot Nemec Alexander Zverev na OP ZDA 2020 proti Avstrijcu Dominicu Thiemu in Grk Stefanos Cicipas proti Đokoviću lani v Parizu na OP Francije izgubil po vodstvu z 2:0 v nizih.