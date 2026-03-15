Medvedjev v polfinalu izločil Alcaraza, za lovoriko proti Sinnerju

Danil Medvedjev se je maščeval Carlosu Alcarazu za poraza v zaporednih finalih Indian Wellsa v letih 2023 in 2024, pri čemer je z izjemnim servisom in agresivno igro z osnovne črte španskega zvezdnika ves čas držal v ozadju. 22-letni Alcaraz je letos z zmago na odprtem prvenstvu Avstralije postal najmlajši igralec, ki je osvojil karierni grand slam na vseh največjih štirih turnirjih.
Nato je osvojil še naslov v Katarju in v polfinale prišel neporažen po 16 zmagah v sezoni. Medvedjev je bil kos izzivu in je podaljšal svoj niz zmag na turnirjih ATP na devet tekem.
"Zelo sem vesel, da sem premagal nekoga tako močnega, kot je on. To je odličen občutek," je dejal Medvedjev. "Preprosto sem imel občutek, da so dolgi napadi, še posebej, ko igraš proti Danilu, predolgi, da moraš povečati vso moč v skoraj vsakem udarcu. Zato se zdi, kot da po vsakem udarcu zapravljaš dodatno energijo. In v vročini je včasih res težko obvladati vse to." je povedal Alcaraz.
Jannik Sinner si je mesto v finalu zagotovil z zmago nad četrtim nosilcem Alexandrom Zverevom. Italijan je za zmago nad Nemcem potreboval uro in 23 minut, saj je izkoristil tri od šestih break žogic, ki jih je ustvaril, ter se razmeroma udobno uvrstil v finale. V peti in sedmi igri je prišel do odvzema servisne igre na poti do osvojitve prvega niza, ko je pri rezultatu 2:3 preživel break žogico in ponovil podvig v drugem nizu, preden je tekmo zaključil z zmago.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.