Medvedjev v polfinalu izločil Alcaraza, za lovoriko proti Sinnerju

Danil Medvedjev se je maščeval Carlosu Alcarazu za poraza v zaporednih finalih Indian Wellsa v letih 2023 in 2024, pri čemer je z izjemnim servisom in agresivno igro z osnovne črte španskega zvezdnika ves čas držal v ozadju. 22-letni Alcaraz je letos z zmago na odprtem prvenstvu Avstralije postal najmlajši igralec, ki je osvojil karierni grand slam na vseh največjih štirih turnirjih.

Nato je osvojil še naslov v Katarju in v polfinale prišel neporažen po 16 zmagah v sezoni. Medvedjev je bil kos izzivu in je podaljšal svoj niz zmag na turnirjih ATP na devet tekem.