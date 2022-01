Medvedjev v polfinalu povsem izgubil živce in neokusno napadel sodnika

Ruski teniški igralec Danil Medvedjev je v polfinalu OP Avstralije premagal grškega nasprotnika Stefanosa Cicipasa s 3:1 v nizih, a črn madež ob njegovi zmagi je pustil dogodek po koncu drugega niza, ko se je verbalno precej neokusno spravil na glavnega sodnika.

Po izgubljenem nizu, ki ga je z dvema dvojnima napakama v eni igri pravzaprav kar sam predal Stefanosu Cicipasu, je Danil Medvedjev svoje frustracije izlil na glavnega sodnika obračuna v areni Roda Laverja Jaumeja Campistola. Označil ga je za neumnega in slabega sodnika. "Si neumen? Lahko oče govori vsako točko? Si neumen?" je pred očmi kamer norel ruski teniški igralec, zmagovalec zadnjega grand slama v New Yorku, kjer je s fantastično predstavo v finalu preprečil slavje Novaka Đokovića in Srbovo morebitno slavje na vseh štirih slamih v koledarskem letu ter rekordni 21. grand slam kariere. Prav 21. karierni grand slam bo v nedeljskem finalu Medvedjev skušal preprečiti tudi Rafaelu Nadalu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Campistol se po kričanju Medvedjeva ni pretirano vznemiril, le nemo je opazoval Rusovo obnašanje. Ker Rusu ni odgovoril, je slednji nadaljeval. "Mi lahko prosim odgovoriš? O, moj bog, ti si tako slab," je pristavil vznemirjeni Rus. "Kako si lahko tako slab in v polfinalu grand slama. Poglej me, s teboj govorim," je vzvišeno dodal Medvedjev. Slednjega je vrglo iz tira to, da naj bi oče Stefanosa Cicipasa, ki je tudi njegov trener, nenehno dajal nasvete svojemu varovancu, sodnik in kontrolor pa Grka nista kaznovala zaradi t. i. 'coachinga' (trenerstva med dvobojem, op. p.).

Rus se je po koncu dvoboja ob stisku rok glavnemu sodniku opravičil, kasneje je v izjavi po tekmi dodal, da mu je žal za izrečene besede, ki pa da so prišle v trenutku frustracije. "Vselej obžalujem te stvari, saj mislim, da to ni lepo. Zavedam se, da vsak sodnik skuša dati vse od sebe. Toda ja, ko si v tenisu, veste, ne borimo se s pestmi, toda tenis je borba. Eden na enega. Tako da sem pravzaprav vedno zelo spoštljiv do nasprotnikov, skoraj nikoli jim ne pokažem čustev, saj včasih postanem zares razdražen. Delam na temu," je odgovoril na novinarsko vprašanje po dvoboju v Melbournu. "Delam na temu, veste. Mi pa to pomaga dobiti dvoboje. Zagotovo to stoodstotno obžalujem, toda to je prišlo v vročici trenutka. Preprosto se mi je odpeljalo," je dodal Rus.

icon-expand "Preprosto se mi je odpeljalo," je po dvoboju razlagal Medvedjev. FOTO: AP