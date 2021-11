Medvedjev v treh nizih do tretje zmage in potrditve prvega mesta

Poleg Danila Medvedjeva se je v polfinale iz rdeče skupine uvrstil še Nemec Alexander Zverev, ki je bil v prvi partiji dneva boljši od Poljaka Huberta Hurkacza s 6:2, 6:4. Zverev se bo v soboto v polfinalu pomeril s prvim igralcem na svetu Srbom Novakom Đokovićem, Medvedjev pa z zmagovalcem prvega petkovega dvoboja v zeleni skupini med Rusom Andrejem Rubljovom in Norvežanom Casperjem Ruudom.

Medvedjev je tudi do tretje zmage v skupini in 150.000 evrov, kolikor je vreden vsak uspeh v predtekmovanju, prišel v treh nizih. Uvodnega je dobil s 6:0 po 25 minutah igre, nato pa se je dvoboj zavlekel čez dve uri in pol ter končal z 10:8 v podaljšani igri tretjega niza.

Izida, 3. krog:

- rdeča skupina:

Alexander Zverev (Nem/3) - Hubert Hurkacz (Pol/8) 6:2, 6:4

Danil Medvedjev (Rus) - Jannik Sinner (Ita/11) 6:0, 6:7 (5), 7:6 (8)

- lestvica:

1. Danil Medvedjev 3 3 0 6:3

2. Alexander Zverev 3 2 1 5:2

3. Jannik Sinner 2 1 1 3:2

4. Hubert Hurkacz 3 0 3 1:6