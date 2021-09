Medvedjev z briljantno igro Đokoviću preprečil koledarski grand slam

Vse štiri turnirje je v vsej zgodovini tenisa v koledarskem letu poleg Laverja, Avstralcu je to uspelo tudi leta 1962, osvojil le še Američan Don Budge leta 1938. V ženski konkurenci pa je to uspelo trem igralkam, Američanki Maureen Connolly (1953), Avstralki Margaret Court (1970) in Nemki Steffi Graf (1988).

Ta za zdaj v moški konkurenci v odprti eri tenisa (od leta 1968) ostaja le v rokah legendarnega Avstralca Roda Laverja . Pred očmi slovite "rakete" je Danil Medvedjev na polnih tribunah stadiona Arthur Ashe prikazal sijajno predstavo in 34-letnemu Srbu Novaku Đokoviću preprečil kar nekaj zgodovinskih dosežkov. V prvi vrsti koledarski grand slam, potem ko je februarja dobil OP Avstralije, junija OP Francije in mesec kasneje še Wimbledon. Po drugi strani pa je Đoković v rekordnem 31. finalu, deli si ga s Švicarjem Rogerjem Federerjem , ostal brez 21. naslova na turnirjih velike četverice, s čimer za zdaj z 20. na vrhu večne lestvice ostaja izenačen s Federerjem in Špancem Rafaelom Nadalom . Medvedjev je v svojem tretjem finalu prvič okusil slast zmage na največjih štirih turnirjih in postal tretji Rus z lovoriko za grand slam po Jevgeniju Kafelnikovu in Maratu Safinu . V prvih dveh finalnih nastopih je Moskovčan leta 2019 izgubil proti Nadalu na OP ZDA, letos pa je moral v Melbournu priznati še premoč Đokoviću. Slednji s 5:4 v medsebojnih obračunih proti Rusu še naprej vodi, a je bil četrti poraz daleč najbolj boleč za Beograjčana v lovu na zgodovinske dosežke.

Petindvajsetletni Moskovčan je v prvem nizu serviral brezhibno in dobil vseh 15 točk, ko je zadel prvi servis. Ob tem je dosegel kar osem asov. Odločitev v nizu je padla v prvi igri, ko je Đoković iz rok izpustil prednost 40-15, Rus pa je s štirimi zaporednimi točkami dosegel, kot se je kasneje izkazalo, odločilen brejk. Đoković je tako še petič v sedmih obračunih na letošnjem OP ZDA izgubil prvi niz, trikrat je nato dobil naslednje tri in slavil zanesljive zmage. Tokrat temu ni bilo tako, še posebej, ko je Medvedjev v drugi igri drugega niza ubranil tri priložnosti za odvzem servisa. Čeprav je Beograjčan zaigral precej bolje kot v večjem delu prvega niza, je Moskovčan v peti igri prišel do prvega brejka v drugem nizu. Prednosti ni več izpustil iz rok. Tudi tretji niz je tako kot prvega Medvedjev začel z odvzemom servisa, potem ko je izkoristil že prvo brejk priložnost. Drugi nosilec je še naprej igral bolje in prvega tenisača sveta v obup spravljal z natančnim serviranjem in izkoriščanjem vsake pomanjkljivosti v tekmečevi igri. Đoković je v sedmi igri ubranil žogico za zmago, nato pa prvič v dvoboju odvzel servis Rusu ter se po naslednji igri približal na 4:5.

Med odmorom je občinstvo, ki je bilo ves čas na strani Srba, z glasnim spodbujanjem in podporo Đokovića pripravilo celo do joka, a tudi to ter številni žvižgi niso zmedli Medvedjeva, ki je po dveh urah in 16 minutah le zaključil dvoboj v svojo korist.

Izid, finale:

Danil Medvedjev (Rus/2) - Novak Đoković (Srb/1) 6:4, 6:4, 6:4.