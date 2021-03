Medvedjev z naslovom v Marseillu vskočil med veliko četverico

Za 25-letnega Medvedjeva je to deseti naslov v karieri in druga lovorika letos, potem ko je februarja popeljal Rusijo do naslova na pokalu ATP v Melbournu. Medvedjev, finalist letošnjega OP Avstralije, se bo v ponedeljek na novi lestvici ATP povzpel na drugo mesto in tako prvič po skoraj šestnajstih letih prekinil vladavino velike četverice - Novak Đoković, Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray - tik pod vrhom razpredelnice. Zadnjemu, ki je to uspelo, je bil Avstralec Lleyton Hewitt julija 2005.

Pierre Hugues Herbert, ki je turnir začel na 93. mestu na svetu, ostaja brez naslova ATP, z nastopom v finalu pa bo svojo uvrstitev izboljšal za približno dvajset pozicij.