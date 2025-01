Medvedjev z rahlimi težavami, veteran Monfils zmagal po štirih urah

Gael Monfils je pred dnevi postal starostni rekorder, ko je pri 38 letih osvojil turnir ATP v Aucklandu. Dobro formo z Nove Zelandije je, kot kaže, obdržal tudi po selitvi v Avstralijo. Danes je v obračunu s precej mlajšim rojakom Perricardom spet pokazal, da so leta le številka, kot je dejal po dvoboju. Za zmago je potreboval pet nizov (7:6 (7), 6:3, 6:7 (6), 6:7 (5), 6:4) ter tri ure in 46 minut. "O tem niti ne razmišljam. Seveda je povsem mogoče, da na takšnem tekmovanju naletiš na dvakratnik let – recimo, jaz igram že 21 let, Giovanni pa je star 21 let. Toda ko se borim, ne razmišljam o letih," je dejal 38-letni Francoz. Delo si je otežil kar sam, saj je po uvodnih nizih, ki ju je dobil, nato izgubil naslednja dva. Tekmec, ki se je z lanskega 200. mesta na lestvici ATP povzpel že do 30., je tako prišel do petega niza, ki pa ga je vendarle dobil Monfils. "Noro vesel sem. Dobil sem še eno priložnost za igranje pred polnim stadionom. V tem trenutku je zame vse zmaga, zato ne čutim nobenega pritiska," je še dejal Monfils.

Tudi petopostavljeni Danil Medvedjev, ki je v Melbournu že trikrat prišel do finala, ni pa še zmagal, v zadnji izvedbi ga je lani premagal Jannik Sinner, je bil v obračunu s tajskim tekmecem velik favorit. A je tudi on potreboval pet nizov, Kasidit Samrej, 418. igralec z lestvice ATP, pa je bil zelo blizu velikemu presenečenju. Medvedjeva je slaba predstava v drugem in tretjem nizu, prvega je dobil s 6:2, potem pa klonil s 4:6 in 3:6, povsem vrgla iz tira. Z loparjem je začel tolči po mreži in kameri. "V drugem in tretjem nizu nisem znal udariti žogice, nisem vedel, kaj delam," je dejal Medvedjev. Pozneje se je zbral, njegov tekmec, ki je do nastopa prišel s povabilom prirediteljev, pa je popustil in Rus je zadnja dva niza dobil zanesljivo s 6:1, 6:2.

Pet nizov je igral tudi 13. nosilec Danec Holger Rune, ki je ugnal Kitajca Zhanga Zhizhena. Bolj gladko pa je uvodni nastop končal četropostavljeni Američan Taylor Fritz, rojaka Jensona Brooksbyja je premagal s 6:2, 6:0, 6:3. "Ni lahko igrati prvega dvoboja za grand slam. V igri so seveda živci, a mi jih je uspelo kar dobro krotiti," je po zmagi dejal Fritz.