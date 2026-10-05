Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Medvedjev provociral Đokovića, nato z žogico zadel gledalca za diskvalifikacijo

Peking, 05. 10. 2026 16.06 pred eno minuto 2 min branja 1

Avtor:
M.D.
Novak Đoković

Novak Đoković se je po številnih težavah z zdravjem v drugem delu letošnje sezone uvrstil v svoj prvi finale po januarskem OP Avstralije. Proti Danilu Medvedjevu je vodil 7:5, 5:3, ko je bil Rus zaradi nespametne in nevarne poteze diskvalificiran. Zdaj se bo Đoković v velikem finalu turnirja na Kitajskem soočil z Avstralcem Alexom De Minaurjem.

Novak Đoković je v nedeljo v četrtfinalu turnirja v Pekingu premagal letošnjega zmagovalca Roland Garrosa in OP ZDA ter finalista Wimbledona Alexandra Zvereva. Po zmagi proti trenutno drugemu igralcu na svetovni ATP-lestvici je dan pozneje sledil obračun s trenutno petim igralcem sveta Danilom Medvedjevim.

Novak Đoković je finalist turnirja v Pekingu
Novak Đoković je finalist turnirja v Pekingu
FOTO: AP

Srb je dobil prvi niz z izidom 7:5, Medvedjev pa se je na začetku drugega niza norčeval iz Srba in hlinil bolečine v trebuhu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pri izidu 5:3 v drugem nizu je imel Đoković priložnost za zmago pri svojem servisu. Pri izidu 15:15 pa je Medvedjev po udarcu Đokovića žogico udaril med občinstvo, kjer je zadel enega od gledalcev. Sodnik je obračun prekinil, navijaču pa so morali nuditi medicinsko pomoč. Čeprav je Medvedjev vztrajal, da gledalca ni zadel namerno, ga je sodnik moral diskvalificirati, kar pomeni, da bo imel Srb v torek priložnost osvojiti prvi turnir v letošnji sezoni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V edinem finalu, ki ga je Srb odigral v dosedanjem delu sezone, ga je na OP Avstralije premagal Španec Carlos Alcaraz. Drugi finalist turnirja v Pekingu Alex De Minaur je v drugem polfinalu premagal Poljaka Huberta Hurkacza, ki je dvoboj predal v drugem nizu pri prednosti Avstralca 6:4, 3:2.

"Vedno verjamem vase. Na treningih sem igral zelo dobro, a seveda je povsem drugače, ko nastopiš na uradni tekmi. Če sem iskren, mi žreb ni bil najbolj naklonjen. Že od začetka sem moral igrati nekaj res zelo zahtevnih dvobojev, zato je uvrstitev v finale še toliko slajša in posebnejša. In ja, še en finale tukaj. Nekaj posebnega je tu v Pekingu, kar me vedno žene naprej," je po 33. zaporedni zmagi na turnirju v Pekingu dejal Đoković, ki je pri 39 letih in 136 dnevih starosti postal najstareši teniški igralec v zgodovini z uvrstitvijo v finale turnirja serije 500.

Razlagalnik

Diskvalifikacija v tenisu je najstrožja disciplinska kazen, ki jo sodnik izreče igralcu zaradi kršitve pravil obnašanja na igrišču. Do nje pride, ko igralec stori resno prekršek, kot je namerno ali nevarno udarjanje žogice v gledalce, fizični napad na sodnika ali nasprotnika, ali uporaba neprimernega jezika. Ko je igralec diskvalificiran, se dvoboj takoj prekine, nasprotnik pa avtomatsko napreduje v naslednji krog turnirja, ne glede na trenutni rezultat.

Lestvica ATP (Association of Tennis Professionals) je uradni sistem razvrščanja profesionalnih teniških igralcev na svetu. Igralci na tej lestvici zbirajo točke z nastopi na turnirjih skozi celotno koledarsko leto. Višja kot je uvrstitev na lestvici, večje so možnosti za neposredno uvrstitev na prestižne turnirje in boljši status nosilca, kar igralcem omogoča lažji začetni žreb na tekmovanjih.

Kratica 'OP' v teniškem svetu pomeni 'Odprto prvenstvo'. To so turnirji, na katerih lahko poleg profesionalnih igralcev nastopijo tudi amaterji, če izpolnjujejo določene pogoje, vendar so v praksi ti turnirji rezervirani za najboljše igralce na svetu. Najbolj znani so štirje turnirji za Grand Slam, kamor spadajo OP Avstralije, OP Francije (Roland Garros), OP ZDA in Wimbledon, ki veljajo za najpomembnejše in najbolj prestižne dogodke v teniškem koledarju.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
novak đoković danil medvedjev daniil medvedev atp

Bil pred vrati raja, nato pa zapeljal s ceste in izgubil naslov

24ur.com Đoković ostaja v igri za 4,5 milijona evrov, v polfinalu tudi Rubljov
24ur.com Đoković po slabem začetku stvari postavil na svoje mesto
24ur.com Jannik Sinner je brez težav domov poslal velikega Novaka Đokovića
24ur.com Đoković v Pekingu po preobratu ugnal prvega nosilca Zvereva
24ur.com Đoković že v polfinalu finala ATP
24ur.com Đoković po slabem začetku do zmage in četrtfinala
24ur.com Đoković brez težav izločil Rubljova za nov polfinale, čaka ga Paul
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
obožeobože
05. 10. 2026 17.32
Sodnik je pretiraval.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Tega o Renée Zellweger verjetno niste vedeli
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko
Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko
Bi svojemu sinu dali to staro slovensko ime? V Sloveniji jih je manj kot 900
Bi svojemu sinu dali to staro slovensko ime? V Sloveniji jih je manj kot 900
zadovoljna
Portal
Oboževali so jo milijoni: umrla je ikona devetdesetih
To je najbolj nor zmenek v Ljubljani
To je najbolj nor zmenek v Ljubljani
Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Nekoč so jo napadali zaradi kilogramov, zdaj je za nekatere presuha
Nekoč so jo napadali zaradi kilogramov, zdaj je za nekatere presuha
vizita
Portal
Koliko jajc na dan lahko pojeste, ne da bi tvegali svoje zdravje?
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
Zakaj bi morali vsako jutro piti paradižnikov sok
Zakaj bi morali vsako jutro piti paradižnikov sok
Imunski sistem skozi leto: katere vsakodnevne navade mu dejansko koristijo
Imunski sistem skozi leto: katere vsakodnevne navade mu dejansko koristijo
cekin
Portal
Razkrili, koliko premoženja ima povprečen Slovenec. Ste nad ali pod povprečjem?
Prijateljici je želela ob poroki podariti 1000 evrov, a to očitno ni bilo dovolj
Prijateljici je želela ob poroki podariti 1000 evrov, a to očitno ni bilo dovolj
Na črno zaslužila 50 evrov. Kazen je bila več kot 26-krat višja
Na črno zaslužila 50 evrov. Kazen je bila več kot 26-krat višja
Za kilogram tega riža odštejejo 100 evrov, vsaka pošiljka izgine v hipu
Za kilogram tega riža odštejejo 100 evrov, vsaka pošiljka izgine v hipu
moskisvet
Portal
Zvezdnica utrpela opekline, a kljub temu stopila na oder
Zakaj je zamašena samo ena nosnica? Razlog bo marsikoga presenetil
Zakaj je zamašena samo ena nosnica? Razlog bo marsikoga presenetil
Bojan Cvjetićanin v objemu srbske lepotice: kaj se dogaja med njima?
Bojan Cvjetićanin v objemu srbske lepotice: kaj se dogaja med njima?
Tik pred smrtjo se pogosto zgodi nekaj nenavadnega: medicinske sestre opažajo isti vzorec
Tik pred smrtjo se pogosto zgodi nekaj nenavadnega: medicinske sestre opažajo isti vzorec
dominvrt
Portal
Če boste te dni urejali grobove, izberite cvetje, ki prenese mraz
Sosed ga je opozoril, naj pogleda pod otroško igralno podlogo
Sosed ga je opozoril, naj pogleda pod otroško igralno podlogo
Bršljan je veliko bolj raznolik, kot se zdi
Bršljan je veliko bolj raznolik, kot se zdi
Videti so kot okrasne rastline, a jih lahko tudi pojemo
Videti so kot okrasne rastline, a jih lahko tudi pojemo
okusno
Portal
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Preprost trik, s katerim vam bo uspela tudi prva palačinka, ki se večinoma ponesreči
Preprost trik, s katerim vam bo uspela tudi prva palačinka, ki se večinoma ponesreči
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Po slovesu od MasterChefa tekmovalka razkrila recept za neverjetno puhaste palačinke
Po slovesu od MasterChefa tekmovalka razkrila recept za neverjetno puhaste palačinke
voyo
Portal
O.J.: Ameriški zločin
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Nasmeh
Nasmeh
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984