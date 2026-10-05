Medvedjev provociral Đokovića, nato z žogico zadel gledalca za diskvalifikacijo

Novak Đoković je v nedeljo v četrtfinalu turnirja v Pekingu premagal letošnjega zmagovalca Roland Garrosa in OP ZDA ter finalista Wimbledona Alexandra Zvereva . Po zmagi proti trenutno drugemu igralcu na svetovni ATP-lestvici je dan pozneje sledil obračun s trenutno petim igralcem sveta Danilom Medvedjevim .

Srb je dobil prvi niz z izidom 7:5, Medvedjev pa se je na začetku drugega niza norčeval iz Srba in hlinil bolečine v trebuhu.

Pri izidu 5:3 v drugem nizu je imel Đoković priložnost za zmago pri svojem servisu. Pri izidu 15:15 pa je Medvedjev po udarcu Đokovića žogico udaril med občinstvo, kjer je zadel enega od gledalcev. Sodnik je obračun prekinil, navijaču pa so morali nuditi medicinsko pomoč. Čeprav je Medvedjev vztrajal, da gledalca ni zadel namerno, ga je sodnik moral diskvalificirati, kar pomeni, da bo imel Srb v torek priložnost osvojiti prvi turnir v letošnji sezoni.

V edinem finalu, ki ga je Srb odigral v dosedanjem delu sezone, ga je na OP Avstralije premagal Španec Carlos Alcaraz. Drugi finalist turnirja v Pekingu Alex De Minaur je v drugem polfinalu premagal Poljaka Huberta Hurkacza, ki je dvoboj predal v drugem nizu pri prednosti Avstralca 6:4, 3:2.

"Vedno verjamem vase. Na treningih sem igral zelo dobro, a seveda je povsem drugače, ko nastopiš na uradni tekmi. Če sem iskren, mi žreb ni bil najbolj naklonjen. Že od začetka sem moral igrati nekaj res zelo zahtevnih dvobojev, zato je uvrstitev v finale še toliko slajša in posebnejša. In ja, še en finale tukaj. Nekaj posebnega je tu v Pekingu, kar me vedno žene naprej," je po 33. zaporedni zmagi na turnirju v Pekingu dejal Đoković, ki je pri 39 letih in 136 dnevih starosti postal najstareši teniški igralec v zgodovini z uvrstitvijo v finale turnirja serije 500.