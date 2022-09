Medvedjev zanesljivo v 3. krog, Serena Williams izločila drugo nosilko

Ruski teniški igralec Danil Medvedjev se je zanesljivo prebil v tretji krog odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Lanski zmagovalec ameriškega turnirja za grand slam in prvi igralec na jakostni lestvici ATP je v treh nizih premagal Francoza Arthurja Rinderknecha s 6:2, 7:5 in 6:3, njegova naslednja ovira bo Kitajec Yibing Wu. V tretji krog je napredovala tudi Serena Williams, ki je na veliko zadovoljstvo domače publike izločila drugopostavljeno Estonko Anett Kontaveit.

Ljubitelji tenisa so na trdi podlagi v Flushing Meadowsu z največjim zanimanjem spremljali obračun Serene Williams. Štiridesetletna ameriška veteranka in ena najboljših teniških igralk vseh časov se je znova izkazala in na osrednjem igrišču Arthur Ashe izločila drugopostavljeno Estonko Anett Kontaveit s 7:6 (4), 2:6 in 6:2.

icon-expand Serena Williams FOTO: AP

"Ljubim izzive in se rada spoprimem z njimi. Letos nisem odigrala veliko dvobojev, nekateri od njih so se mi povsem izjalovili, na turnirju v New Yorku pa je bilo poplačano moje trdo delo v minulem obdobju," je po zmagi nad 16 let mlajšo igralko iz Estonije med drugim dejala 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam, ki že od leta 2017 - tedaj je nazadnje zmagala na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu - naskakuje rekordni dosežek Avstralke Margaret Court. Sereno Williams v naslednjem krogu čaka na Hrvaškem rojena Avstralka Ajla Tomljanović, ki je bila boljša od Rusinje Jevgenije Rodine z 1:6, 6:2 in 7:5.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V tretji krog turnirja z nagradnim skladom 60.102.000 dolarjev so se poleg Danila Medvedjeva prebili še petopostavljeni Norvežan Casper Ruud po zmagi nad Nizozemcem Timom Van Rijthovenom s 6:7 (4), 6:4, 6:4 in 6:4. Dvanajsti nosilec iz Španije Pablo Carreno Busta je bil boljši od Kazahstanca Aleksandra Bublika s 4:6, 6:4, 6:3 in 7:6 (5), trinajsti nosilec iz Italije Matteo Berrettini pa od Francoza Huga Grenierja z 2:6, 6:1, 7:6 (4), 7:6 (7). Napredoval je tudi vročekrvni avstralski teniški igralec Nick Kyrgios, 23. nosilec turnirja je ukanil Francoza Benjamina Bonzija s 7:6 (3), 6:4, 4:6 in 6:4. Od pretendentov za končno zmago se je poslovil šestopostavljeni Kanadčan Felix Auger-Aliassime, zanj je bil usoden Britanec Jack Draper, ki je zmagal s 6:4, 6:4 in 6:4.

icon-expand Nick Kyrgios FOTO: AP

V ženski konkurenci se je poslovila petopostavljena Grkinja Maria Sakari, ki je morala priznati premoč Kitajki Wang Xiyu, ki je slavila s 3:6, 7:5 in 7:5. V tretji krog je napredovala petopostavljena Tunizijka Ons Jabeur po zmagi nad Američanko Elizabeth Mandlik s 7:5 in 6:2, poleg nje pa tudi veliki ameriški teniški up Coco Gauff, ki je bila boljša od Romunke Gabriele Ruse s 6:2 in 7:6 (4). Vsi trije slovenski predstavniki so izgubili dvoboje uvodnega kroga. Za Kajo Juvan je bila usodna Španka Cristina Bucsa, za Tamaro Zidanšek Američanka Elizabeth Mandlik, za Aljaža Bedeneta pa Argentinec Pedro Cachin.