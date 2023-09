Medvedjev znova 'blestel': Je to stadion, ali pločnik? Si neumna?

Danil Medvedjev je teniški igralec, ki ne slovi zgolj po svojih predstavah na teniških igriščih. Nekateri ga imajo radi, drugi ga sovražijo, včasih igra dobro, včasih slabo, nikoli pa ne razočara s svojim smislom za humor in njegovi obračuni na OP ZDA skoraj nikoli niso dolgočasni.

Danil Medvedjev je svoj edini naslov na turnirjih za grand slam osvojil ravno v New Yorku leta 2021, ko je v finalu presenetil Novaka Đokovića in Srbu preprečil osvojitev koledarskega grand slama. Takrat je večina navijačev po dolgih letih toplo-hladnega odnosa s Srbom zelo jasno navijala za Đokovića. Srb je po zelo bolečem porazu priznal, da ga je podpora kljub vsemu zelo ganila, Medvedjev pa je v ozadju vse skupaj tiho spremljal. Dobro se je zavedal, da bo za tako naklonjenost na igriščih Flushing Meadowsa moral storiti še marsikaj. Dogodki v tretjem krogu letošnjega zadnjega turnirja velike četverice so na njegov odnos s pregovorno strastnimi navijači v New Yorku verjetno znova vplivali negativno. A vse bolj je jasno, da Rusu ni mar kako ga doživljajo ljubitelji tenisa na tribunah. Pravzaprav se zdi, da negativna atmosfera okoli njega nanj velikokrat vpliva pozitivno.

icon-expand Danil Medvedjev v New Yorku FOTO: AP

Tretji nosilec je obračun drugega kroga letošnjega OP ZDA proti 69. igralcu sveta Christopherju O'Connellu brez večjih težav dobil v štirih nizih (6:2, 6:2, 6:7 (6:8) in 6:2). A kljub temu je uspel pokazati vse strani svoje osebnosti. Najprej je 'navdušila' njegova poteza na začetku četrtega niza. Po koncu drugega niza, ki ga je njegov nasprotnik izgubil, je O'Connell zaprosil za zdravniško pomoč. Ta je prispela in sledila je njegova ovojitev tretjega niza. Pred začetkom četrtega je Rus skoval svoj načrt in ga izpeljal do potankosti. Tudi on je zaprosil za medicinski odmor. Ko je zdravnik prispel do njega in ga vprašal ali kaj je narobe, mu je Medvedjev v svojem stilu ponudil edinstven in hudomušen odgovor: "Da, izgubil sem niz. Daj mi to, kar si dal njemu."

Kot da to ni bilo dovolj, je Medvedjev pri izidu 1:1 v četrtem mestu med pripravo na servis svojo jezo usmeril proti dvema navijačicama na tribuni, ki sta ravno takrat, s pivom v roki hodili do svojih sedežev. Medvedjev se je ustavil in ju jezno vprašal: "Sta na stadionu, ali zunaj na pločniku? Sta neumni?" Ena od njiju se ni pustila motiti in je Rusu celo "poslala poljub".

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tudi po zadnji točki dvoboja je Medvedjev veselje zamenjal za jezo, saj se je na poti do mreže glasno prepiral z navijači ob igrišču. Ker tudi to ni bilo dovolj se je odločil svojega trenerja in ostale podpornike v svoji loži, predčasno poslati domov. Na intervjuju po obračunu ni odstopal od svojega pristopa. Na vprašanje ali so mu trenja z navijači pomagala do zmage, se zbranim ljubiteljem tenisa ni poskušal prikupiti: "Odvisno, včasih mi pomaga, včasih pa ne. Po navadi ne vem kaj se bo zgodilo. To je neke vrste loterija."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Spomnimo, da se je vse skupaj pravzaprav začelo leta 2019, ko je med obračunom s Felicianom Lopezom fantu, ki pobira žogice, nasilno vzel brisačo iz roke, ko je prejel opozorilo s strani sodnika, pa je proti delivcu pravice vrgel svoj lopar. V intervjuju po takratni zmagi pa je še posebno "užival." "Hvala vam, ker me je vaša energija danes spodbudila, da zmagam," je takrat sarkastično začel in nadaljeval: "Če ne bi bilo vas (navijačev) bi danes najbrž izgubil. Bil sem zelo utrujen, ampak želim, da danes, ko boste spali vsi veste, da sem zmagal zaradi vas," je bil jasen "kralj trolov". V naslednjem krogu se bo Medvedjev soočil z Argentincem Sebastianom Baezom. Zagotovo ne bo dolgočasno.