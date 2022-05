Medvedjev znova brez težav

Prva igralka sveta se bo udarila z Američanko Alison Riske in skušala priti do 30. zaporedne zmage na turneji. Med najvišje postavljenimi igralkami se je morala posloviti Čehinja Karolina Pliškova. S 6:2, 6:2 jo je premagala domačinka Leolia Jeanjean. V moškem delu žreba sta brez težav napredovala drugi nosilec Danil Medvedjev in osmopostavljeni Norvežan Casper Ruud. Slednji je s 6:3, 6:4, 6:2 premagal Finca Emila Ruusuvuorija. Medvedjev je za zmago potreboval igro več proti Laslu Đereju. Znova pa je na sicer zanj najslabši podlagi deloval prepričljivo. Obenem je treba dodati, da se je Đere mučil s poškodbo, kar je opazil tudi 26-letni Moskovčan. "Mislim, da se je boril s poškodbo. Igral je pač na 'winnerje' in ob tem delal napake. Moral sem se zbrati, morda bi njegova bolečina minila. Ni bilo lahko, ostati sem moral zbran do zadnje točke."



"Če sem povsem iskren, je Laslo igral boljši tenis. Mi je pa uspelo, da sem se boril za vsako žogo in jo pošiljal na drugo stran. Vesel sem zmage, ampak na igrišču je bilo zelo zahtevno," je še dodal Rus. Potem ko se je v Ženevi pretekli teden vrnil po šesttedenski odsotnosti zaradi operacije hrbta in izgubil prvi dvoboj na pesku ob vrnitvi, je v Parizu nanizal dve zmagi brez izgubljenega niza. V Parizu brani lanski četrtfinale, v njem je moral po tesnih treh nizih priznati premoč Grku Stefanosu Cicipasu.

Četrti nosilec OP Francije bo danes prav tako igral v drugem krogu, pomeril se bo s Čehom Zdenekom Kolarjem. Na delu bo tudi sedmi nosilec Rus Andrej Rubljov.

Roland Garros, 21.256.800 evrov:

- moški, 2. krog:

Casper Ruud (Nor/8) - Emil Ruusuvuori (Fin) 6:3, 6:4, 6:2;

Holger Rune (Dan) - Henri Laaksonen (Švi) 6:2, 6:3, 6:3;

Miomir Kecmanović (Srb/) - Aleksander Bublik (Kaz) 4:6, 7:5, 6:2, 6:1;

Danil Medvedjev (Rus/2) - Laslo Đere (Srb) 6:3, 6:4, 6:3;

- ženske, 2. krog:

Jessica Pegula (ZDA/11) - Anhelina Kalinina (Ukr) 6:1, 5:7, 6:4;

Tamara Zidanšek (Slo/24) - Majar Šerif (Egi) brez boja;

Irina Begu (Rom) - Jekaterina Aleksandrova (Rus/30) 6:7 (3), 6:3, 6:4;

Leolia Jeanjean (Fra) - Karolina Pliškova (Češ/8) 6:2, 6:2;

Paula Badosa (Špa/3) - Kaja Juvan (Slo) 7:5, 3:6, 6:2;

Veronika Kudermetova (Rus/29) - Aleksandra Krunić (Srb) 6:3, 6:3;

Jelena Ribakina (Kaz/16) - Katie Volynets (ZDA) 6:4, 6:0;

Darja Kasatkina (Rus/20) - Fernanda Contreras Gomez (Meh) 6:0, 6:3.