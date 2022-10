Mehičan Perez do zmage v Singapurju, Verstappen šele sedmi

Verstappen bi lahko že danes postal svetovni prvak, a le, če bi zmagal in bi tudi njegova tekmeca na vrhu ostala skoraj brez točk. En scenarij bi bila zmaga Nizozemca z dodatno točko za najhitrejši krog, ob tem pa Perez ne bi smel biti višje od četrtega, Leclerc pa ne od osmega mesta. Če bi Verstappen zmagal brez dodatne točke, pa bi morala biti Perez na petem in Charles Leclerc na devetem mestu. A vse ta teoretična preigravanja so ostala brez praktične vrednosti, saj je zahtevna steza na ulicah Singapurja v kombinaciji z dežjem poskrbela za povsem drugačen razplet. Najprej so start prestavili za eno uro, ker je bila sprva steza po nalivu preveč mokra, potem pa je najbolje začel Perez. Za njim je bil Leclerc, Verstappen pa precej oddaljen ne le od zmage, pač pa tudi od tekmecev v boju za naslov. Sprva celo na 12. mestu, pozneje se je prebil nekoliko višje, a bližje kot na petem mestu ni bil.

Kmalu po odstopu Španca je v zid zapeljal še Yuki Tsunoda, zaradi odstranjevanja njegovega dirkalnika pa so na stezo poklicali varnostni avto. Zatem pa sta na zahtevni stezi napaki naredila še Lewis Hamilton in Verstappeen. Mercedesov britanski dirkač je rahlo poškodoval dirkalnik, pozneje je moral na postanek v bokse, slabo pa se je dirka razpletla tudi za vodilnega v seštevku SP. Verstappen se je kakšnih 20 minut pred načrtovanim koncem (zaradi zamude pri startu niso izpeljali vseh načrtovanih 61 krogov) uštel pri zaviranju in zapeljal v iztek proge. Uspelo se mu je izogniti trčenju, a je vseeno moral k mehanikom po nove pnevmatike, kar pa je pomenilo, da je zdrsnil na 12. mesto, do konca pa prišel še do sedmega. Hamilton je bil deveti.

Še najmanj napak sta delala Leclerc in Perez, ki sta na koncu tudi odločila o zmagi, uspešnejši pa je bil Mehičan. Obstaja sicer možnost, da bo vodstvo dirke Pereza zaradi kršenja pravil ob varnostnem avtu kaznovalo s časovnim pribitkom; če bi ta znašal pet sekund, se vrstni red ne bi spremenil, ob desetsekundni kazni pa bi prvi in drugi zamenjala mesti. "To je bila doslej moja najboljša predstava. Zadnjih nekaj krogov je bilo res intenzivnih, v dirkalniku tega nisem opazil, a sem vse to začutil, ko sem izstopil," je po zmagi dejal Perez.

"Pritiskal sem, toda po slabem startu nisem mogel narediti nič več, pa še pnevmatike sem imel zelo obrabljene. Telesno je bila dirka zelo naporna," pa je ocenil Leclerc.