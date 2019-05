Mehiški rokoborec 'SIlver King' umrl v ringu

Cesar Cuauhtemoc Gonzalez Barron , v svetu wrestlinga zna kot "Silver King," je na v londonskem okrožju Camden med borbo imel zdravstvene težave, izgubil je zavest in obležal na tleh, pomagala ni niti pomoč zdravniške službe. Vzrok smrti bo pokazala preiskava, po neuradnih informacijah ga je izdalo srce, rokoborec je bil star 51 let. Barron se je boril z Juventudom "The Juiceom" Guerrero .

"Na prvi pogled je bilo videti, kot da je vse del šova, potem pa ni več vstal in nato je bila v ringu že zdravniška služba. Vse so spravili iz ringa in kmalu je bilo tam veliko policistov in zdravniškega osebja," je v izjavi za Camden News Journal dejal eden od očividcev. "Silver King" je bil znan po filmskem nastopu v družbi hollywoodskega zvezdnika Jacka Blacka v komediji "Nacho Libre".