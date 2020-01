Melbourne: Nadal in Medvedjev brez večjih težav v tretji krog

Rus in Španec bi se lahko v ponovitvi finala OP ZDA lanskega septembra potencialno udarila v polfinalu prvega turnirja velike četverice v sezoni. Na drugi oviri jima tekmeca nista povzročala večjih preglavic, če odštejemo tesnejši prvi niz Medvedjeva in podaljšano igro Španca v drugem nizu.

"V večernem delu sporeda sem na tem igrišču igral prvič in pogoji so počasnejši kot čez dan,"je sprva povedal Rafael Nadal, ki še ni bil povsem zadovoljen s svojim tenisom: "Iskreno, zapravil sem ogromno priložnosti, da bi nekoliko prej zaključil drugi niz, vseeno pa sem se v tretjem sprostil in zaigral bolje."Triintridesetletni Španec je imel v dvoboju, ki je trajal 2 uri in 32 minut, na voljo kar 20 priložnosti za odvzem servisa tekmecu, le trikrat pa je prišel do breaka.