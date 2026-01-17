Menšiku turnir v Aucklandu, Mira Andrejeva najboljša v Adelaide

Osma igralka sveta je dvoboj slabo začela, po zaostanku z 0:3 in zdravniškem premoru je 18-letnica dobila devet zaporednih iger. Tudi 19-letna Kanadčanka je pri zaostanku niza in treh iger zaprosila za zdravniški odmor, nato pa dobila igro in prekinila vroči niz ruske tekmice. A vrnitev je bila le kratkočasna, saj je Andrejeva prišla do četrte turnirske zmage v karieri. "Žal danes nisem bila stoodstotna," je dejala Victoria Mboko, ki je naredila 29 neizsiljenih napak in petkrat izgubila servis. "Ampak Mira je igrala neverjetno."

Mira Andrejeva FOTO: AP

Andrejeva, ki se je lani uvrstila v četrti krog Melbourna, se je po zmagi zahvalila svojim fizioterapevtom za pomoč. "Fizioterapevti so mi resnično pomagali, prav tako čutim, da sem vadila, delala in se potila. V vseh svojih dvobojih sem bila pogumna. Zahvaljujem se tudi sebi, ker sem na treningih vztrajala in spremenila svojo miselnost, da sem se borila do zadnje točke," je dejala Rusinja.

Zmaga mladega Čeha

Jakub Menšik je z 18 asi zmagal s 6:3 in 7:6 (7) v finalu turnirja ATP 250 v Aucklandu in si zagotovil drugi naslov v karieri po lanski zmagi v Miamiju. Dvajsetletnik, najmlajši igralec med najboljšimi 25 na svetovni lestvici, je pokazal, da bi lahko bil nevaren na prvem velikem turnirju leta v Melbourne Parku, kjer je 16. nosilec. Visoki Evropejec je bil premočan za svojega argentinskega tekmeca Sebastiana Baeza, saj je agresivne servise mešal s spretnimi sprehodi do mreže. "Takoj po pripravah ponavadi nisi v pravem ritmu in prihajaš v sezono z veliko energije," je Menšik povedal v intervjuju ob igrišču.

Jakub Menšik FOTO: AP