Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Menšiku turnir v Aucklandu, Mira Andrejeva najboljša v Adelaide

Adelaide, 17. 01. 2026 08.17 pred 29 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Jakub Menšik

Vzhajajoča zvezda češkega tenisa Jakub Menšik je z odličnim servisom v finalu turnirja ATP 250 v Aucklandu premagal Sebastiana Baeza in z lovoriko na turnirju z nagradnim skladom 602.927 evrov končal priprave na odprto prvenstvo Avstralije. Rusinja Mira Andrejeva se bo na teniško odprto prvenstvo Avstralije podala z lepo popotnico, potem ko je dobila dvoboj najstnic s Kanadčanko Victorio Mboko s 6:3, 6:1. S tem je na turnirju WTA 500 v Adelaide z nagradnim skladom 696.413 evrov slavila pomembno zmago v pripravah na uvodni grand slam sezone.

Osma igralka sveta je dvoboj slabo začela, po zaostanku z 0:3 in zdravniškem premoru je 18-letnica dobila devet zaporednih iger.

Tudi 19-letna Kanadčanka je pri zaostanku niza in treh iger zaprosila za zdravniški odmor, nato pa dobila igro in prekinila vroči niz ruske tekmice. A vrnitev je bila le kratkočasna, saj je Andrejeva prišla do četrte turnirske zmage v karieri.

"Žal danes nisem bila stoodstotna," je dejala Victoria Mboko, ki je naredila 29 neizsiljenih napak in petkrat izgubila servis. "Ampak Mira je igrala neverjetno."

Mira Andrejeva
Mira Andrejeva
FOTO: AP

Andrejeva, ki se je lani uvrstila v četrti krog Melbourna, se je po zmagi zahvalila svojim fizioterapevtom za pomoč.

"Fizioterapevti so mi resnično pomagali, prav tako čutim, da sem vadila, delala in se potila. V vseh svojih dvobojih sem bila pogumna. Zahvaljujem se tudi sebi, ker sem na treningih vztrajala in spremenila svojo miselnost, da sem se borila do zadnje točke," je dejala Rusinja.

Zmaga mladega Čeha

Jakub Menšik je z 18 asi zmagal s 6:3 in 7:6 (7) v finalu turnirja ATP 250 v Aucklandu in si zagotovil drugi naslov v karieri po lanski zmagi v Miamiju. Dvajsetletnik, najmlajši igralec med najboljšimi 25 na svetovni lestvici, je pokazal, da bi lahko bil nevaren na prvem velikem turnirju leta v Melbourne Parku, kjer je 16. nosilec.

Visoki Evropejec je bil premočan za svojega argentinskega tekmeca Sebastiana Baeza, saj je agresivne servise mešal s spretnimi sprehodi do mreže.

"Takoj po pripravah ponavadi nisi v pravem ritmu in prihajaš v sezono z veliko energije," je Menšik povedal v intervjuju ob igrišču.

Jakub Menšik
Jakub Menšik
FOTO: AP

"Zato sem zelo vesel, da sem pokazal predstavo, ki sem si jo želel. Seb je odličen borec in proti njemu je izjemno težko doseči zmagovalni udarec. Uspelo mi je ostati osredotočen do konca," je dodal češki igralec.

Turnir je bil zahteven za oba finalista, ki sta morala četrtfinale in polfinale odigrati v petek zaradi dežja.

Baez, ki je šest od sedmih naslovov osvojil na peščeni podlagi, je v četrtfinalu izločil prvega nosilca Američana Bena Sheltona.

WTA 500, Adelaide:

- finale:

Mira Andrejeva (Rus/3) - Victoria Mboko (Kan/8) 6:3, 6:1.

ATP 250, Auckland (602.927 evrov):

- finale:

Jakub Menšik (Češ/3) - Sebastian Baez (Arg/7) 6:3, 7:6 (7).

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
V mini črni obleki je navdušila vse
V mini črni obleki je navdušila vse
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534