Šef Toto Wolff potrdil: Mercedes cilja na Verstappna

Toto Wolff je v pogovoru za Sky Sports izrazil jasno željo, da bi Verstappna rad pripeljal k Mercedesu, kar bi prineslo veliko spremembo za leto 2026, ko karavana vstopa v novo ero z novimi pravili. Pri Mercedesu verjamejo, da bi z novimi pravili lahko postali najmočnejši – z Verstappnom ali brez.

"Z Maxom so pogovori, za zaprtimi vrati. Je štirikratni svetovni prvak in kot vodja ekipe moraš vedeti, kakšne so možnosti za prihodnost," je bil iskren Wolff po dirki v Avstriji, ki je bila povsem v znamenju McLarna.

Zakaj Verstappen?

Verstappen je kljub pogodbi z Red Bullom do leta 2028 znova v središču špekulacij, zlasti po letošnjih zmešnjavah v ekipi in padcu konkurenčnosti v primerjavi z McLarnom.

Čeprav je v Avstriji odstopil že v prvem krogu, ostaja tretji v skupnem seštevku – a ključna podrobnost je t. i. "performance" (nastop) klavzula v njegovi pogodbi: če bo po VN Madžarske (3. avgusta) izven prve četverice, lahko pogodbo razdre.

Trenutno sicer devet točk prednosti pred Russellom ohranja mir v Red Bullovem taboru, medtem ko peti Charles Leclerc za aktualnim prvakom zaostaja 36 točk. Verstappen ne skriva, da ga zanimajo tudi druge dirkaške kategorije, kot je legendarna 24-urna dirka Le Mansa, in v preteklosti je večkrat namignil, da si ne želi voziti v F1 še v pozna trideseta.

Mercedes v precepu

Mercedes se je po odhodu Lewisa Hamiltona v Ferrari po koncu lanske sezone znašel v zanimivi situaciji. Russell ima pogodbo do konca 2025, mladi Kimi Antonelli pa je vse bolj v igri za dolgoročno prihodnost. A Verstappnova morebitna razpoložljivost je odprla vrata velikemu premiku.

"George in Kimi sta prihodnost, v katero verjamemo. A če je na voljo voznik, kot je Max, moraš to upoštevati. Čeprav, iskreno, možnosti za to niso velike," pravi Wolff, ki končno odločitev napoveduje pred poletnim premorom. "Vse bo odločeno do poletnega premora. Morda na začetku. Morda sredi. Morda ob koncu. A odločitev bo padla."

Kljub temu je Russell tik pred VN Avstrije razkril, da še nima podaljšane pogodbe z Mercedesom – ker naj bi pri ekipi čakali na razplet pogovorov z Verstappnom. Če Russell izgubi sedež pri Mercedesu, se omenjata prav Red Bull in Aston Martin kot nova snovalca njegove kariere.

Red Bull: Le šum v ozadju

Pogovori med Verstappnom in Mercedesom naj bi se tako pred dirko v Silverstonu močno okrepili. Wolff ne skriva zanimanja, a pri Red Bullu mirijo: "To je le šum v ozadju." Šef Red Bulla Christian Horner ostaja miren. "Vse to so špekulacije. Pogodba z Maxom velja do 2028 in vemo, kje smo. Tudi Max ve, kje je. Vse drugo je le hrup," je komentiral Horner, ki zanika, da bi Mercedes s tem želel destabilizirati njihovo moštvo.