Mercedes predstavil novo 'srebrno puščico', v ekipi še Vandoorne

Čeprav sta priložnost za preizkus dobila oba voznika, tudi svetovni prvak Britanec Lewis Hamilton , pa so v ekipi opozorili, da se bodo prava testiranja začela šele naslednji teden.

"Danes bomo predvsem opravili dober prvi test, poskrbeli za prvo izkušnjo in za to, da dirkača dobita občutek za dirkalnik," je dejal vodja ekipe Toto Wolff. Za ekipo bo novi dirkalnik priložnost, da podaljša svojo vladavino v formuli 1. Mercedes ima namreč zadnjih šest vozniških in konstruktorskih naslovov prvaka.

Uživanje brez pritiska

"V tem času lahko le uživamo, pritiska še ni," pa je po prvih kilometrih dejal svetovni prvak Hamilton. Ta je na petkovih prvih testnih vožnjah predstavil tudi novo čelado za sezono 2020, ki bo večinoma v belih in vijoličastih odtenkih, na njej pa bo tudi šest zvezdic, znak za šest osvojenih naslovov prvaka.

Obenem so pri Mercedesu sporočili še, da bo njihov testni voznik v prihajajoči sezoni Belgijec Stoffel Vandoorne, nekdanji dirkač formule 1, ki je bil nazadnje udeleženec tekmovanja formula E. Vandoorne ima sicer v formuli 1 41 nastopov z McLarnom med letoma 2016 in 2018. Mercedes je bil zadnji od trojice velikih ekip formule 1 z uradno predstavitvijo dirkalnika, za nekaj dni so jih prehiteli tako pri Ferrariju kot Red Bullu.