Mercedes tudi v Bakuju nepremagljiv: Bottas pred Hamiltonom

Čeprav je na treningih še kazalo, da bo lahko Ferrari na ozkih ulicah azerbajdžanske prestolnice prekinil prevlado Mercedesa v sezoni, pa se je vse obrnilo v soboto. V kvalifikacijah je Leclerc, ki je bil do takrat boljši od obeh Ferrarijev, zletel v zaščitni zid in ostal brez uvrstitve v prvih vrstah. Dirko je začel šele z osmega mesta, se vsem sicer med postanki prebil v kratko vodstvo, toda nazadnje je bil daleč od stopničk. Tako kot je bil daleč od zmage Vettel, preostal mu je le boj s Verstappnom za tretje mesto.

Pri Ferrariju so Leclercu pripravili drugačno taktiko postankov, ki pa se ni obrestovala; potem ko so trije glavni tekmeci zgodaj zavili v bokse, je Leclerc sicer prišel v vodstvo, toda po vrnitvi na stezo so vodilni trije med 31. in 34. krogom Monačana spet prehiteli. "Še veliko dela nas čaka, moramo povečati našo učinkovitost," je po dirki priznal Nemec. Zdaj ima, potem ko sta Mercedesova voznika na vsej štirih dirkah poskrbela za dvojno zmago (dobila sta vsak po dve dirki, Bottas v Avstraliji in Azerbajdžanu, Hamilton na Kitajskem in v Bahrajnu), v SP že precej oddaljen, saj za vodilnim zaostaja 35 točk. Štiri dvojne zmage moštva na začetku sezone pa so obenem tudi nov rekord v formuli 1.

Kakšnih posebnih dvomov o zmagovalcu oziroma o tem, da bo iz vrste srebrnih, ni bilo. Dirka ni postregla s prav veliko dogajanja. V prvem krogu je sicer po startu Hamilton pritisnil in nekaj zavojev ogrožal Finca, ki pa ni popustil in se je odpeljal v vodstvo."Težka dirka. Lewis je ves čas pritiskal, a sem imel vse pod nadzorom. Hvala vsem v ekipi, opravili so odlično delo," je bil zadovoljen Bottas, ki je moral sicer vse do cilja paziti, saj je bil moštveni sotekmovalec in tekmec povsem blizu. Športno mu je po koncu čestital tudi petkratni svetovni prvak: "Fantastična dirka. Valtteri pa ni naredil nobene napake."