Mercedes v boj proti rasizmu: dirkalniki razreda F1 bodo obarvani v črno

"Za leto 2020 smo se odločili, da bomo nastopali v črnih barvah. To je posledica našega prizadevanja, da izboljšamo raznolikost ekipe, obenem pa želimo jasno sporočiti – proti rasizmu in drugim vrstam diskriminacije se bomo borili z vsemi možnimi sredstvi," so zapisali na spletni strani ekipe Mercedes AMG Petronas.

Prav zanjo dirki edini temnopolti dirkač v karani formule 1 Lewis Hamilton, ki je lani še šestič slavil v skupnem seštevku. S tem je na večni lestvici najboljših dirkačev v zgodovini na drugem mestu. Zaostaja le za legendarnim Michaelom Schumacherjem, ki je slavil sedemkrat.

Prav Hamilton pa je bil eden od najglasnejših pobudnikov te kampanje. "Ko sem govoril s Totom (Wolffom, generalnim direktorjem ekipe, op. a.), sem mu predstavil svoje načrte, kako lahko javnost opozorimo na problem rasizma. Njemu in celotni ekipi bi se rad zahvalil za to potezo, s katero smo pokazali, da nam je mar za spremembe," je povedal Britanec, ki bo skupaj z ekipnim kolegom Valtterijem Bottasom v tej sezoni dirkal v črni vozniški opravi.