Mercedesa v prvi vrsti, Bottas pred Hamiltonom

Tretje mesto je zasedel zmagovalec zadnjih dveh dirk v Spielbergu Nizozemec Max Verstappen v Red Bullu, četrto pa voznik McLarna Britanec Lando Norris. Razočaral je Ferrari; Monačan Charles Leclerc je dosegel sedmi čas, Nemec Sebastian Vettelpa je v drugih kvalifikacijah izgubil oblast nad vozilom, tako da bo dirko začel z enajstega startnega položaja. VN Avstrije je prva dirka sezone, ki bi se sicer morala začeti marca v Melbournu, vendar je bila zaradi izbruha pandemije novega koronavirusa prestavljena. Zaenkrat je v koledarju osem dirk, vse pa bodo potekale na evropskih tleh. Naslednji teden na istem prizorišču še ena dirka, imenovana VN Štajerske. Nato bodo sledile Madžarska (19. julij), Velika Britanija (2. in 9. avgust), Španija (16. avgust), Belgija (30. avgust) in Italija (6. september). V vodstvu tekmovanja želijo do konca sezone skupno izpeljati vsaj šestnajst dirk.

Tekmovalci so v Spielbergu v strogo varovanem okolju. Na tribunah ni gledalcev, za vse udeležence in spremljevalce pa je vodstvo tekmovanja pripravilo stroga pravila ter številna testiranja.