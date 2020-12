Mercedesovi mehaniki z napako vzeli zmago Russellu, prva zmaga za Pereza

George Russell je bil na pragu neverjetne zgodbe – na prvi dirki v Mercedesovem dirkalniku bi lahko vpisal prvo zmago v formuli 1, a so mu jo ob prepričljivi prednosti zagodli kar mehaniki njegove ekipe. Namestili so mu napačne gume in povsem pokvarili gumo. Britanec je bil sicer še v igri za zmago, a so mu nato iz ekipe javili, da ima predrto gumo, zato je moral še na en postanek. V ospredju je po varnostnem avtu in neverjetni napaki Mercedesovih mehanikov, ki so tako Russellu in Valtteriju Bottasu namestili napačne gume (in iz rok oddale praktično zagotovljeno dvojno zmago), v zaključku dirke varno krmaril Sergio Perez, ki se je razveselil zmage na dirkališču Sahir, sploh svoje prve v karieri. Drugo mesto je pripadlo Estebanu Oconu, tretje pa še enemu dirkaču Racing PointaLancu Strollu.